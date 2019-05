Město Kraslice v letošním roce připravilo řadu kulturních, společenských a sportovních akcí. Snaží se zlepšit nabídku pro kulturní vyžití nejen lidí z Kraslic, ale také nejbližšího okolí.

V Domě kultury v Kraslicích, který je součástí příspěvkové organizace města - Městské knihovny Kraslice, proběhlo od začátku roku několik vydařených akcí (divadelní představení pro žáky základních škol, městský ples, vystoupení hypnotizéra Jakuba Kroulíka, masopustní oslavy, maškarní karneval, Den pro ženy v rámci MDŽ, 20. ročník výstavy Kraslice v Kraslicích, stand up comedy Na stojáka).

V tomto duchu by město Kraslice rádo pokračovalo a prostřednictvím své příspěvkové organizace představilo další pořady a vystoupení v rámci kultury. V nejbližší době je možné navštívit ve čtvrtek 23. května od 19.00 hodin právě v Domě kultury v Kraslicích one woman show Chuť do života, kdy se představí skvělá česká spisovatelka, moderátorka, scenáristka, publicistka a vydavatelka Halina Pawlowská.

Ta nejenom pobaví a polechtá vaši bránici, ale také poučí a poradí, jak řešit některé životní situace s nadhledem, optimismem a hlavně s humorem. Přijďte se zasmát, zamyslet, užít si zábavu, radost a výbornou náladu.