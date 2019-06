Letošní ročník netradičního a ojedinělého závodu 24 hodinové Maxištafety, kterou již podevatenácté pořádal Školní atletický klub v Chodově, je minulostí. Netradiční závod, jehož cílem je jednak rozběhat Chodov a jednak za každé odběhnuté kolečko připsat na konto Denního stacionáře Mateřídouška 3,33 haléřů probíhal od pátku 14. 6. do soboty 15. 6. na atletickém stadionu ŠAKu Chodov.

V letošním roce se na stadionu sešlo celkem 112 běžců. Společně odkroužili během 24 hodinové štafety 276 km a vyběhali tak pro Stacionář Mateřídouška 2763 korun. Z dobrovolného vstupného bylo pak vybráno dalších 6172 Kč, takže na konto Denního stacionáře Mateřídouška v Chodově poputuje letos 8935 Kč.

Ze zajímavostí letošního ročníku: Nejstarším účastníkem byl pan Josef Kopecký (89 let), který uběhl 666,66 metrů, nejvíce kol absolvoval během 24 hodin Martin Tonhauser, který naběhal 25333,333 metrů, mezi dětmi do 15 let pak největší měrou přispěl Lukáš Kopecký (pravnuk nejstaršího účastníka a syn ředitele tohoto závodu) svými 30 koly do konta 10 km. Mezi ženami byla nejúspěšnější Blanka Maucher, která zdolala 47 kol. tj 16 km.

Skvělým výkonem se předvedl také místostarosta Luděk Soukup, který odkroužil na oválu 48 kol. Starosta Chodova Patrik Pizinger pak přidal dalších 34 kol na 333,333m oválu chodovského stadionu. K těm, kteří dokázali zvládnout více než 20 kol pak ještě náleží: Radek Bureš (41 kol), Manfred Krassa (39), Václav Vachrlon (35), Romana Popplová (34), Petr Pacourek (33), Martin Horváth (22), Adam Bauer (21), Kateřina Bauerová (21), Daniel Vaško (21) a Valentýn Volos (20). Svoje kolečka odkroužili také zástupci stacionáře Mateřídouška, kteří se závodu zúčastnili.

Poděkování patří všem, kteří se na stadionu zastavili a přispěli svým pohybem k dobré věci. Poděkování patří i těm, kteří seděli za počítačem a počítali proběhlá kola, organizátorům závodu pánům Lukáši Kopeckému a Martinu Horvátovi, městu Chodov, které tuto akci podpořilo dotačním titulem a v neposlední řadě sponzoru této akce panu Liboru Sladkému a Pivovaru Krušnohor Kraslice, který opět dodal osvěžené nápoje pro dospělé běžce a příchozí.