Další cesta může být na kole z Lokte do Karlových varů. Moc se neutaháte, projížďka je příjemná. Ale nejhezčí je to po svých, zvláště v zimním období, kdy tu potkáte povětšinou jen policejní hlídky kontrolující chatové oblasti.

Procházka je uklidňující, je jedno, z kterého místa vyrazíte, zda z Lokte nebo Karlových Varů-Doubí.

Když Jeníček zkameněl

Asi čtyři kilometry proti proudu Ohře se na pravém břehu tyčí Svatošské skály, granitové věže, pilíře a jehlany. Z kompaktního bloku je vylouply povětrnostní vlivy, jejich vzezření jim přisoudilo souborný název Zkamenělá svatba – žulové útvary jsou národní přírodní památkou, dostaly jména Ženich, Nevěsta, Svědci, Muzikanti…

Vše vzniklo z pověsti o Hansi/Janu Heiligovi, interpretuje se tu v několika verzích.

Všechny mají společný základ. Hans, v různých verzích různého původu, tu zkameněl se svou nevěstou, protože je prý zaklela vodní víla, která si na Jeníka dělal zálusk, on však dal přednost smrtelnici. Odnesli to ale i všichni zúčastnění, nadpřirozené bytosti to vzaly šmahem.

Další vyprávěnka je podobná, jen místo víly tam zasáhly bytosti pekelné. Každopádně svatební průvod do kostela nedošel a nyní po jeho aktérech aktivně lezou lezci a lezkyně s lezčaty.

Skalám u řeky se říkalo už v roce 1530 Heiligstein nebo Heilige Weisse, údolí Ohře v těchto místech „bei Hans Heilig.“

Ono je to jedno, původní pověst je německá, Hans Heilig, počeštěně Svatoš, se stal velmi populární, dokonce se ocitl i v hororových pohádkách bratří Grimmů.

Mondénní Carlsbad se stal místem setkávání evropské smetánky, nemohl samozřejmě chybět ani W. Goethe (v Lokti má pomník), ke skalám se jezdilo na pikniky v kočárech. Svatoš se stal námětem mnoha historek, i na divadelní prkna se dostal. Opera měla premiéru v Berlíně v roce 1883.

Volnočasový ráj

Každopádně je tu krásně, od roku 2013 tu vznikl v bývalém areálu České pošty volnočasový areál Svatošský dětský ráj, velmi vyhledávaná lokalita. Nudit se tu nebudete, je tu i možnost horolezecké výuky. Zajezdit si můžete třeba na indiánských ponících Apaloossa.

Samozřejmě velkým lákadlem je jeden z nejstarších gotických hradů Loket, kde byl v mládí uvězněn syn Jana Lucemburského Václav, později pokřtěný jako Karel IV.

