Článek od uživatele Dana Ehlová

Jubilejní Mezinárodní hudební festival J. C. F. Fischera ve znamení dobročinnosti

Mezinárodní hudební festival J. C. F. Fischera se blíží do finále. Poctou skladateli Petru Ebenovi, od jehož narození letos uplynulo 90 let, bude koncert slovenské mezzosopranistky Evy Garajové, Kristiny Fialové (viola) a Michaely Káčerkové (varhany) v kostele sv. Petra a Pavla v Karlových Varech.