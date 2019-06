Festival zahájí v sobotu 22. 6. od 15.00 kapela J. J. Jazzmen v čele se zpěvačkou Barborou Vágnerovou. Během celého týdne se před orchestřištěm slavné kolonády vystřídá několik předních jazzových kapel z celé České republiky.

V neděli 23. 6. to bude Big Band Trumpets, orchestr složený výhradně z trumpetové sekce a rytmiky. V pondělí 24. 6. zahraje Shadde Yadda Quartet zpěvačky Dáji Šimíčkové, který se stylově zaměřuje na jazz v rozmezí 20. až 40. let. V úterý 25. 6. diváky provede jazzem let padesátých zpěvačka Petra Ernyeiová & Jazz Six.

Atmosféru roztančeného New Orleanes přiveze ve středu 26. 6. dixielandová kapela the Dixie Hot Licks. Ve čtvrtek 27. 6. je na programu zpěvačka Lucie Víšková se svou kapelou Jazz Cakes, ta hraje jak jazzové standardy, tak hity dalších populárních žánrů v novém jazzovém hávu. Tradiční část festivalu zakončí v pátek 28. 6. chebský Jazz Big Gang, 20členný big band složený ze zapálených jazzmanů, kteří hrají moderní i tradiční jazz.

Oproti minulým letům jsou připraveny dva bonusové koncerty. V pátek 28. 6. proběhne od 19.30 koncert Západočeského symfonického orchestr ve Společenském sále Casino. Během slavnostního večera zazní známá Gershwinova Rapsodie v modrém v podání klavírního virtuóze Aleše Vítka. Druhá polovina koncertu bude patřit jazzové zpěvačce Petře Brabencové a jejímu kvartetu, kteří za doprovodu symfonického orchestru zahrají populární jazzové standardy.

Celý festival pak zakončí mezinárodní host festivalu Baltimore Symphonic Band. Symfonický orchestr ze Spojených států při Vysoké škole v Baltimoru si připravil speciální program zaměřený na hudbu Bernsteina a Gershwina. Koncert je zdarma a proběhne v sobotu 29. 6. od 19.00 na kolonádě.