Uskuteční se 21. pokračování oblíbené akce a spolku Švihák, který PechaKucha Night v Mariánských Lázní od roku 2014 pravidelně čtyřikrát do roka pořádá, se zatím daří využívat pokaždé jiné místo.

Šviháci mimo jiné zpřístupnili na jeden večer veřejnosti léta uzavřené sály hotelu Panorama a bývalé léčebny Miramonte. „Hotel Lesní Mlýn byl pro nás velký sen. Celou dobu, co “peču” pořádáme, jsme přemýšleli, jak to udělat, abychom mohli chátrající hotel využít. Bohužel to bylo zcela nemožné a my pouze smutně přihlíželi, jak se hotel rozpadá,” uvedla Markéta Monsportová ze spolu Švihák. 8. srpna 2018 se stal zázrak a hotel zakoupili manželé Kučeravých.

„Ke koupi této „úžasné ruiny“ nás vedla dlouholetá láska k Mariánským Lázním a s tím související smutek nad jedním z chátrajících objektů v tomto krásném městě. Chceme nejen vrátit hotelu původní „lesk a slávu“ ale vytvořit z magického místa kulturní centrum horní části Mariánských Lázní. Jedním z prvních kroků je i tato akce,” uvedl Ing. Pavel Kučeravý, majitel hotelu.

Ne náhodou u vstupu k nově otevřené kavárně a kolonádě hotelu Lesní Mlýn vítá návštěvníky citát Eleanor Roosveltové: Budoucnost patří těm, kdo věří svým krásným snům.

Své sny, vize, projekty představí opět desítka inspirativních osobností. Ve svém nabitém programu si pro Mariánské Lázně udělal čas Václav Kuneš, zakladatel a umělecký ředitel 420PEOPLE, tanečník a choreograf, veřejnosti známý také jako porotce Star Dance 2018, fotografka Zara Wildmoons, kterou zařadil VOGUE Italia do VOGUE TALENTS 2019, ředitel knižního veletrhu Svět knihy Praha Radek Auer, básník a slamer Filip Koryta, hubební publicistka a historička Anna Mašátová, audiovizuální umělec a organizátor kulturních akcí Aleš Zemene, produkční Knihexu, Marienbad Film Festivalu a aktivistka s barmskými kořeny Klára Khine, filmař Robin Kašpařík, zástupci architektonického studia Mjölk a hudebník Václav Havelka z kapely Please The Trees. Ten také vystoupí na začátku akce se svým synem Šimonem (10 let), který se doslova narodil s bubenickými paličkami v ruce, jako výjimečné duo Sun+Dead.

Začátek akce je ve 20.20, projekce odstartují při setmění, a protože se celý večer bude odehrávat v otevřených prostorách, organizátoři doporučují teplé oblečení. Na afterpárty zahraje mariánskolázeňská DJ Mary Love.