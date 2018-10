Model by měl být hlavním lákadlem parku a vlajkovou lodí pro letošní část zimní sezóny. O tom, že Hluboká je to nejlepší, co v parku naleznete, zřejmě není pochyb. A potvrzují to i čísla. Model zabere přes 12 m² a s rozměry 5,5 x 3,5 m se tak stal největším v celém areálu. Modeláři na něm pracovali přes 10 měsíců, ve věznici v Horním Slavkově a následně také v dílně parku Boheminium.

Za poslední 3 roky majitelé investovali především do rozvoje a po hradu Loket, řetězovém mostu císaře Ferdinanda nebo katedrále sv. Bartoloměje je to již 12 model, který bude odhalen.

S roční návštěvností přes 125 000 turistů patří park mezi hlavní lákadla celého Karlovarského kraje a návštěvníci si budou opět moci vychutnat krásy miniatur i v zimě. Otevřeno bude každý den od 10 do 17 hodin, včetně víkendů a svátků.

Lze využít také nové prostory občerstvení, kde se osvěžíte i zahřejete dobrým nápojem, a nově také poobědváte. Ve vyhřívaných prostorech ve stylovém prostředí lze i posedět u dobré kávy a zákusku. Park je také připraven na běžkaře a cyklisty, kterým připravil vhodné podmínky k návštěvě.