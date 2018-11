Restaurace pro zámožné

Nedaleko odtud leží místo zvané Strážiště, neboli Ringval, stával tu hrádek strážící obchodní cestu do Chebu. První stavba, na místě, kde stojí Nimrod, stála již v roce 1905. Nechala ji zbudovat Luise Utchigová na lesní mýtině, slavnostní otevření se konalo 28. dubna 1907.

Roku 1910 ji přebudovali na výletní kavárnu. Majitel přivážel bohatou klientelu z Mariánských Lázní vlastním autobusem, restaurace měla i střelnici na asfaltové holuby. Posléze k Nimrodu jezdila i městská doprava. Jezdilo se i na taneční matiné a různé akce, kterých tu bylo nepočítaně.

Jedním z prvních návštěvníků byl anglický král Eduard VII., do lázní rád jezdil, jeho socha stojí v centru města. V roce 1937 navštívil Nimroda i prezident Edvard Beneš s chotí Hanou. Jestli již v té době v objektu strašilo, není známo.

Světýlka, zvuky, změna teploty

Řada hostů si prý stěžovala, že mají pocit, jako by nebyli v pokoji sami, měli mít sluchové i vizuální halucinace, tajemné zvuky, náhle se zjevující světla i mimo hotel, výkyvy teplot.

Záhadologové a lovci paranormálních jevů tvrdí, že je to místo plné paranormálna. Duchové by ale na tak nehostinném místě přišli k újmě. Minimálně by vyzkratovali, nebo ztratili signál. Ale někteří současní návštěvníci stále tvrdí, že se necítí dobře, že mají podivný pocit. V tom nepořádku je to pochopitelné.

Lazaret pro frontové vojáky

Za války se do Nimrodu nastěhovali ranění němečtí vojáci, zotavovali se před návratem na frontu, staraly se o ně řádové sestry.

V polovině 50. let se Nimrod přeměnil na dětskou ozdravovnu, pojmenovali ji po sovětském maršálovi Žukovovi.

Vojenský újezd za rohem

Po válce byli, jako z jiných oblastí, i ze Slavkovského lesa odsunuti Němci, zůstalo jen málo z nich, o nichž se vědělo, že jsou antifašisti.

Po roce se oblast stala vojenským újezdem, v obci Literbachy/Čistá se točil instruktážní film o ničení obce dělostřelectvem. Zničeny byly Chalupy, Vranov a další obce. Po nějaké době se přišlo na to, že v oblasti jsou naleziště uranu, armáda se přestěhovala na Doupov, byly otevřeny doly.

Dětská rekreace, dopraváci a konec patří soukromníkovi

Zpět k Nimrodu. Po ozdravovně přišla rekreace Dopravního podniku hlavního města Prahy, to byl objekt ještě v pořádku, vše se změnilo po revoluci v roce 1989, na to doplatilo mnoho objektů v kraji. Přešel do soukromého vlastnictví, ale jeho sláva již byla za zenitem.

Provozoval se jako penzion a restaurace, ta skončila provoz v roce 2003. Nakonec přestal poskytovat služby i jako ubytovací zařízení, od roku 2006 byl zavřen. Poté ho, prý hluboko pod cenou, koupil současný vlastník, který ho nechal zchátrat, zdemolovat. Sklepy jsou zavalené odpadem, ten se válí i po okolí, vevnitř je nepopsatelný nepořádek.

Jít sem hledat záhady a mystiku, na to musíte mít silný žaludek.