Vyskytují se tu rostliny vázané na hadec, jsou mimořádně vzácné, tudíž chráněné, a vysoké zvěři velmi chutnají. Pro lidi je v ohradě udělán malý průchod, kterým se zvěř neprotáhne, takže návštěvník může proklouznout na vrcholek výhledové skály. Dva kříže jsou kamenné, třetí dřevěný. Rezervace Křížky leží v nadmořské výšce kolem 800 metrů.

Rostliny tu přežily díky dřívější extenzivní pastvě, lokalita vřesovišť je botanicky ojedinělá, i entomologové tu jásají, o geolozích nemluvě. Na skále u kříže leží kamenná deska s vyrytými orientačními body v okolí.

Kříže jsou symbolem zbožnosti

Křížky byly podle pověsti vztyčeny v roce 1849 jako díkuvzdání vyléčených bratří. Měli to být místní obyvatelé, ale asi je to jen legenda. Obec Prameny/Sangerberg bývala kdysi centrem hornictví, bylo to královské horní město, těžilo se tu zlato a stříbro, v pozdější době i cín a železná ruda. Doly ukončily těžbu v roce 1848, koncem 19. století zde žilo přes 2000 obyvatel.

Po válce byly obec vysídlena, domy zůstaly prázdné, řadu z nich zbořili. Ze vsi se zachovala jen malá část s radnicí, kostel sv. Linharta zmizel, na okraji obce stály Alžbětiny lázně, budova byla vystavěna v alpském stylu. Sloužila později i jako domov seniorů, v 80. letech minulého století vyhořela a změnila se v ruinu. Zůstalo tu několik neudržovaných pramenů - Vincentův, Gizelin, Nový, Rudolfův.

Počátkem minulého století jezdil z Mariánských Lázní dvakrát denně do Pramenů poštovní dostavník. V některých místech museli cestující vystoupit, cesta byla značně strmá.

Obyvatelé Pramenů byli velmi zbožní, to platilo i pro lidi z ostatních vsí v okolí. Ve městě i v okolí stálo mnoho malých kapliček i božích muk. V roce 1849 nechali postavit křížky v místě zvaném am Stoil, na skalce, na kterou bylo zdáli vidět. Je téměř jisté, že tu nějak kříže stály i v dobách rekatolizace.

Kytky, hadi, motýli

Co vzácného roste na skalách, se dozvíte z informační tabule u silnice.

Rožec kuřičkolistý je endemit, neroste jinde ve světě, pak je zde třeba svízel sudetský, vřesovec pleťový, sleziník hadcový, přes silnici se rozkládá pověstná národní přírodní rezervace Upolínová louka, je to žlutě kvetoucí rostlina.

Žijí tu motýli, například otakárek fenyklový nebo žluťásek borůvkový, sarančata, užovky, zmije, ještěrky. Asi i klíšťata.

Po armádě mrtvo, pusto

V roce 1949 v oblast vznikl nakrátko vojenský újezd Prameny, činný do roku 1954, zahrnující i obce Čistá/Lauterbach, Chalupy/Ehrlich, Třídomí/Dreihauser, Vranov/Frohnau, Rovná/Ebmeth a další. Obce byly srovnány se zemí

Vypnout a snít

Je tu nádherně, stačí s a chvíli posadit u křížků, pozorovat oblaka na modři, vlnící se traviny plné pryskyřníků, kopretin, rdesna. Ale předtím vypnout mobily a mysl.