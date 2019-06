„Pro děti ze základní školy připravujeme zábavné vzdělávací programy,“ přivítala učitele vedoucí zámku Martina Klimešová. Formou hry, ve které děti hledají klíče k truhle s pokladem, se učí o dějinách, které jsou spjaty s místním zámkem a také o husitství a dalších dějinných etapách, které zachytil Alfons Mucha ve známé Slovanské epopeji. Ta ještě před lety měla svůj „domov“ na zámku v sousedícím Moravském Krumlově.

Nicméně Anna Počarovská z Miroslavi dostala nápad. Dala dohromady partu nadšenců s tím, že si všech dvacet obrazů Epopeje poskládají jako puzzle.

„Nechali jsme si puzzle Epopeje vyrobit na zakázku, má 163 tisíc dílků. Skládalo to 266 lidí od února do konce května 2015. Naše dílo je zapsané v knize rekordů a je to světový unikát, protože v tomto formátu Epopej nikde neuvidíte a nekoupíte. Jediná na světě je tady v Miroslavi,“ říká rekordmanka ve skládání puzzle Anna Počarovská.

Do miroslavského zámku mohou přijet i děti ze školky speciální třídy, i pro tyto skupiny zde mají připravené verze zábavně-vzdělávacího programu.

Zemědělství patří do školní výuky

Ze zámku zamířili učitelé do miroslavského Agrodružstva. S předsedou družstva Radkem Janečkem se podívali do stájí, prošli celý areál a viděli také veškerou zemědělskou techniku.

„Chováme červenostrakatý skot a čtyřliniové křížence prasat. O naše zvířata se důsledně staráme a máme dokonalý přehled o tom, čím je krmíme, protože si mícháme vlastní krmiva z plodin, které vypěstujeme,“ vysvětlil Janeček. „Pustili se také do zpracovávání masa a dalších produktů,” dodal. Lidé z okolí si jezdí pro čerstvé maso, oblíbili si je, protože znají původ a jak říkají, „je naše“.

Vedle toho také začínají s chovem pštrosů. Učitelé měli to štěstí a zrovna viděli, jak pštrosí samice snáší vejce. Zajeli se také podívat do vinohradu, kde jim sklepmistr Petr Mühlberger představil a popsal, jak vyrábějí víno. Učitelé se zajímali o současný stav českého zemědělství, o plodiny, které pěstují, dotazovali se na půdní erozi a také na to, jaké jsou pracovní příležitosti, aby mohli žáky vést a motivovat.

Exkurze pro učitele byla uspořádána v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání regionu Moravskokrumlovsko II.