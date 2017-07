Jak šly věky

Vše má svůj počátek, tak ve zkratce. Strážní hrad založil kolem 1055 kníže Břetislav I. Měl chránit jižní hranici před vpády z Rakous.

Vládli tu Lichtenburkové (1307-1572), Jankovští z Vlašimi (1612-1755), Daunové (1755-1904) Bítov přestavěli do nynější novogotické podoby. Dva roky (1904-1906) tu sídlili Haugwitzové z Náměště nad Oslavou, bítovský mobiliář přestěhovali do Náměště.

Porcelánový magnát

Poté se tu usídlil baron Jiří Haas z Hasenfelsu (1912-1945), majitel porcelánky Haas a Czjzek v Horním Slavkově u Karlových Varů. Kvůli Hassovi se na Bítov jezdí, byl to pozoruhodný bonviván, který skončil tragicky.

Hassovic rodina byla velmi bohatá, za monarchie je výroba porcelánu přivedla mezi honoraci. Vlastnili porcelány v Chodově a Horním Slavkově, zámek Mostov, domy v Praze, Pešti, Vídni. Baronský titul získal Haas starší v roce 1908 za 80 tisíc zlatých.

Bítovský Casanova známkoval milenky



Baronům se nevyvedl syn Jiří podle představ. Bítov dostal od otce v roce 1912, za dva roky na to už je ve službě eráru, odchází do Velké války. Zřejmě byl tím, co známe jako rozmařilé důstojníky z Haškova Švejka. Do vlasti se vrací až v roce 1921, to mu bylo 45 let. Otec zemřel roku 1914, matka mu nehodlá poskytnout žádný majetek, vidí, co synáček dokáže, Jiří se stěhuje na Bítov. Tady je ve svém živlu.

Pitky a bujaré zábavy jsou na denním pořádku, proslulé jsou jeho vyjížďky v kočáře a hlavně eskapády se ženami. Jiří si vede o svých nájezdech pod sukně deník, ženy hodnotí podle stupně poskytnuté rozkoše, v nejúspěšnějším roce si poznamenává 285 žen. Měl minimálně 15 levobočků, dvě děti uznal za své.

Vsi v okolí jsou baronem povětšinou nadšeny, hlavně hostinští. Haas přijel na vypíjendu do Dešova a hostinskému poručil, aby až ráno bude odjíždět z flámu, visely na plotě na cestě ke hradu párky. Hostinský je skoupil v okolí, baron se spokojeně opojen vrátil mezi svá milovaná zvířata.

Miloval ženy a zvířata, zvláště psy

Hlavně psy měl v oblibě, ti tvořili jeho hradní společnost, když se odebrali do psího nebe, nechal je vycpat v poloze, která mu čtvernožce nejvíce připomínala.

Ač bylo po roce 1945 zničeno kde co, vycpaniny (49) se téměř všechny zachovaly, můžete je, zrestaurované, vidět v hradním sále. Najdete tu i stájové pinče, o kterých se ve Švejkovi zmiňuje Hašek. Hass měl na hradě malou zoo, lvici Mietzi-Mausi z cirku Kludský.

Seber se a vypadni!

Napůl Němec, napůl Žid si s nacisty nezadal, ale pokud Němci zavítali na zámek, zdvořilost ho nutila návštěvu nevyhodit. Prokazatelně pomohl několika Židům, pokud někdo z místních něco potřeboval, věděl za kým jít.

Přesto 11. května 1945 přišla delegace „partyzánů“ a náhle procitnuvších soudruhů a sdělila baronovi, že je nežádoucí osobou, ať si sbalí malý kufřík a táhne do Vídně. To Hasse zlomilo a zastřelil se. Nábytek a majetek za babku získali lidé z okolí.

Další informace