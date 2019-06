Vernisáž výstavy, kterou ve spolupráci se starostou obce uspořádali sami studenti, proběhla ve středu 5. června přímo v prostorách zámečku. Studenti své návrhy prezentovali v renesančním sále na výstavních panelech, detailnějších elaborátech a modelech z kartonu. S místními obyvateli, kterým není nevyužitý objekt lhostejný, vedli bohatou diskuzi.

„Z předložených návrhů by bylo velmi těžké vybrat jeden návrh, protože každý byl něčím zajímavý a inspirativní,” sdělila své dojmy Ludmila Pilátová, „na první pohled bych asi vybrala variantu s umístěním obecního úřadu na zámečku.”

Hospodářský dvůr se zámečkem byl postaven brněnskými jezuity na konci 16. století na místě několika původních usedlostí, o čem svědčí i poloha celého dvora uprostřed dnešní obce. V rámci spolupráce Ateliéru obnovy památek Ústavu architektury s obci Vážany nad Litavou proběhl na začátku února třídenní workshop studentů architektury. Studenti druhého ročníku během společné práce zaměřili část objektu a ve skupinách získávali podklady ke zpracování zjednodušeného stavebně historického a stavebně technického průzkumu a dalších analýz.

„Po workshopu jsem byla celkem vyděšená, co s tím... Ale jak se ukázalo, každý si našel to "své" a byl to pro mě zatím nejpříjemnější ateliér,” sdělila své dojmy studentka ústavu architektury.

„Rádi bychom v zámečku vybudovali byty pro seniory,” prozradil v únoru své vize starosta obce Václav Matyáš. Přestože nástin možného využití měli studenti od starosty již na začátku práce, mnozí studenti se ubírali jiným směrem. Z vypracovaných analýz a průzkumů totiž vyplynulo, že tak zajímavý historický objekt, jakým zámeček bezesporu je, by měl být spíše reprezentativním objektem obce s knihovnou, obecním úřadem a s prostory určené místním spolkům.

„Bydlení seniorů, jako velmi specializovanou typologii, je vhodné směřovat do nových než do historických objektů, ve kterých se potýkáme s řadou problémů,” upozornila na možná úskalí architektka Ladislava Foretníková.

Výstava bude studentských prací bude ke shlédnutí v prostorách obecní knihovny až do září.