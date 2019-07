Začátek prázdnin se nese ve znamení 80. narozenin Karla Gotta, co pro vás toto jubileum znamená?

Karel Gott změnil naše životy, stal se jejich součástí a my díky jeho hudbě procestovali kus světa. Zažili jsme - v podstatě s ním - to nejkrásnější, co život přináší. Jako moravský revival reprezentujeme kus naší země, kterou milujeme, můžeme pomáhat, těšit druhé a samozřejmě živit naše rodiny tím, co nás baví. Karel Gott je nedostižný. Každý z nás na něj může být maximálně hrdý, přejeme mu hlavně zdraví, štěstí a dlouhá léta s jeho rodinou a publikem.

Jsou místo, kam se vracíte třeba i kvůli publiku častěji?

Naší letní domovskou scénou je bezpochyby Pryglbar Brno, je to velká letní scéna nad brněnskou přehradou, kde pravidelně vystupujeme od května do konce září. Za ta léta jsme si na tomto místě získali úžasnou komunitu lidí. I to je jeden z darů, který nám dala hudba Karla Gotta. Pravidelně se vracíme do mnoha obcí a měst. Patří mezi ně Vír v údolí Svratky, Čejkovice, Bohuslávky, Letohrad a mnoho dalších. Není místo, kam bychom se netěšili. Je úžasné, když si člověk uvědomí, že o jeho zpěv a hudbu má někdo zájem, je lhostejné, jestli jsou to Košice, Dubaj nebo brněnský Prygl.

Co máte v plánu v létě, v letních měsících?

Bude vystupovat? Ti dobří mají sezonu stále, každoročně nás překvapí, že máme co do zakázek léto stejně vytížené, jako třeba advent. Přitom předvánoční čas je naše královská disciplína. Platí však, že plesovou sezonu ze začátku roku střídají letní noci, ty pak podzimní sálová, koncertní vystoupení a vše vrcholí právě předvánočními koncerty. Letos zazpíváme i v Chorvatsku, kam si nás pozvali na vystoupení v rámci narozeninové párty. No není to úžasné? Velké to ale bude i v Ivanovicích na Hané nebo v Hanušovickém pivovaru.

Jaké máte plány po prázdninách? Nazkoušíte třeba nějaké nové písně Karla Gotta?

Již 19. září nás čeká kroměřížský - letos skutečně obrovský – Neslýchaně zábavný večer, kde bych si měl poprvé zazpívat s Michalem Davidem. Mohu prozradit, že hosté uslyší skvělý duet To stárnutí zrádné. Na 28. září připravujeme společný program s režisérem Zdeňkem Troškou a zpěvákem Frantou Uhrem v Bučovicích a hned 29. září zazpíváme s Bohušem Matušem na náměstí v Pardubicích při krajských dožínkách. Honorář z tohoto vystoupení věnujeme malému Adámku Vyčítalovi. Jeho život změnilo masivní krvácení, které se dostavilo po operaci mandlí, než se dočkal pomoci v pardubické nemocnici, tak málem zemřel. Je naším štěstím, že nám hudba Karla Gotta dovolí alespoň takto pomoci. Mezi novými písněmi rozhodně nebude chybět úžasná novinka Srdce nehasnou.

Další informace http://www.karelgottrevivalmorava.com/