Vína mnoha odrůd, vinné želé, vinné mošty, to všechno už turisté na Slovácku poznali. Vinaři ale dokážou jít ještě dál. Ti progresivní už zařadili do svého portfolia i výrobu vinného oleje. Ani to není konec.

Vinařství Sýkora z Čejkovic vyrábí z jadérek až zázračně zdravou vinnou mouku a svým návštěvníkům z ní dokonce nabízí i vlastní sušenky, oplatky a další dobroty. Zkouší i vlastní štrůdl nebo palačinky.

Vinná mouka je bezlepková

„Jde o bezlepkovou mouku. Učíme se z ní péct. Lze ji ale ve vhodném poměru míchat s klasickou moukou,“ uvedla za vinařství Bohdana Čelůstková, která se snaží sestavit i kuchařku receptů upravených pro použití vinné mouky.

„Při výrobě vína zůstanou po lisování tzv. matoliny a oddělením slupky od jadýrek další surovina ke zpracování - vinný olej a hroznová mouka. Hledali jsme cestu, jak všechno využít. V zahraničí je tento přístup už běžný,“ doplnil k filozofii firmy její ředitel Michal Bureš.

Vinařství z Čejkovic tak využije ze sklizených hroznů opravdu všechno a nezůstane žádný odpad. Vyrábí dokonce i peletky k topení.

Plná vitamínu P

Hroznová mouka se získává z pokrutin hroznových jadérek částečně zbavených oleje lisováním za studena. Jadérka jsou jedním z nejbohatších přírodních zdrojů tzv. flavonoidů, jinak nazývaným též vitamínem P.

Flavonoidy jsou známé pro své antioxidační působení, ochranu buněk proti zhoubnému působení volných radikálů a mají díky tomu protinádorové vlastnosti. Regenerují a zpevňují cévy, snižují množství cholesterolu v krvi, přispívají k redukci zánětlivých stavů a uvádí se jejich kladné působení při projevech alergie. I proto na výrobě vinné mouky Vinařství Sýkora spolupracuje s Mendelovou univerzitou v Brně.

Pokud vás unikátní mouka či její použití zajímá více, máte možnost do tajů výroby nahlédnout 22. června, kdy podnik pořádá den otevřených dveří.