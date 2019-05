Bramborové placky mnoha jmen, jako například patenty, laty, lokše či přesňáky jsou typickým slováckým jídlem a nyní jsou i v portfoliu studentů Univerzity gastronomických věd v italském Pollenzu, kam ve stylu slow food jezdí studovat mládež z celého světa.

Tři recepty z Kozojídek

V uplynulých dnech se regionální kuchyní zabývala na jihu Moravy skupinka mladých lidí z Itálie, Bulharska, USA, Chile, Íránu nebo Venezuely. Během vzdělávacího pobytu navštívila i tetičky z Kozojídek u Strážnice, které je naučily tři recepty: patenty, pěry a pagáčky.

„Univerzita pořádá pro studenty týdenní výjezdy do celého světa. Od roku 2011 jezdí i do okolí Strážnice,“ uvedl za hnutí Slow food Martin Hrabec, který univerzitní výpravu doprovázel. Mládež nahlédla do regionální gastronomie v Mikulově, na Strážnicku a také v Brně.

Nejen chutnali, ale i připravovali

„No pizza, no pizza,“ ozývalo se často se smíchem v kuchyni obecního úřadu v Kozojídkách. Především mladí Italové totiž měli tendence každé těsto tvarovat do tvaru vhodného pro jejich národní pochoutku. Místní tetičky ale studenty především chválily. Některé by prý ihned braly na výpomoc.

Dívky i chlapci se skutečně měli k dílu. Nikdo nepostával bez práce a všech 18 se chtělo zapojit. Míchali, váleli, tvarovali, pekli, vařili a nakonec i chutnali. Se svými výtvory byli více než spokojení a všechno velmi rychle mizelo z talířků.

„Exkluzivní byly pěry. Samotné by tak skvělé nebyly, ale podávané v kombinaci s tvarohem měly úžasnou chuť,“ ocenila Giulia Alvarez-Katz z USA. Jak ale doplnila, největší gastronomický zážitek v České republice pro ni byly naše polévky.

Cizinci ochutnali i zabíjačku

Studenti se v okolí Strážnice seznámili také se zabíjačkovými specialitami či možnostmi využití plodů jeřábu oskoruše – stromu Slovácka.

„Cílem cest je ukázat co nejvíce tradičních regionálních receptů, ale také představit jejich výrobce a ukázat mladým lidem, jak stravování funguje v jiných státech,“ doplnil Martin Hrabec k cestám, kterých absolventi na Univerzitě gastronomických věd v Pollenzu absolvují během studia patnáct. Italská vysoká škola je jedinou v Evropě, která se specializuje na propojení gastronomie a místních výrob ve stylu slow food. Poznávací exkurzi jim v okolí Strážnice pravidelně připravuje pracovní skupina slow food při MAS Strážnicko.