Méně sněhu než v Rakousku nebo Itálii mají sjezdovky jihu Moravy, ale zato můžete lyžování ve Filipově údolí na Horňácku nebo v Osvětimanech u Kyjova spojit s gurmánskými zážitky.

Obzvláště oblast Slovácka vyniká v počtu koštů, které se zaměřují jak na vína nebo pálenky, tak i na klobásky či zabíjačkové speciality. Mnohé z těchto ochutnávek už dávno překročily svým věhlasem hranice regionu a navštěvují je i celebrity z řad známých herců či zpěváků.

Pálenky z rybízu, ananasu i piva

První letošní akce přijde na řadu už tento víkend, v sobotu 19. ledna od 14.00 hodin. Vyhlášený košt v Mikulčicích spojuje pálenky (k ochutnání jich letos bude více než 1500) s kysaným zelím, jehož vzorky dodávají hospodyňky nejen z pořadatelské obce.

„K ochutnání bude kromě 300 destilátů ze švestek, 195 destilátů z hrušní a 220 vzorků meruňkovic, rovněž speciality z borůvek, rybízu, ananasu, dřínu, oskeruše, kdoulí, květu bezu černého, ale i z piva a šípku. Součástí nabídky bude také 206 druhů likérů a macerátů,“ uvedl za pořadatelský tým Vít Pavka.

Festival řízků, košt drkotin i kysaného zelí

O víkendu 18.-20. ledna pak můžete vyrazit i na Kyjovsko, kde Bukovanský mlýn nabízí festival řízků. Hned další víkend přijde na řadu v sobotu 26. ledna velká přehlídka kysaného zelí v Blatničce, další sobotu (2. února) vyhlášený košt pálenek v Bukovanech, který bývá i s malou přehlídkou pěveckých sborů Slovácka.

Dva týdny poté, 16. února, to bude velká příležitost pro „masožravce“. Hasiči v Miloticích pořádají ochutnávku drkotin (huspenin) a hostinec v Žarošicích velký košt klobásek od profesionálů i amatérů.

Jaro patří koštům vína

A tak bychom mohli pokračovat v dalších týdnech přes Čejč, Sudoměřice. Žeravice nebo Dubňany, kde se konají ochutnávky ovocných pálenek a přesunuli bychom se až do měsíce března, kdy naplno vypuknou košty vín zaměstnávající slovácké vinaře až do května, kdy plynule přejdou do akcí, kdy turistům otevírají své sklepní uličky. Ale to už je určeno ne pro lyžaře, nýbrž pro cyklisty…