Po roce je to opět tady. Burčákové šílenství na Slovácku vypukne následující dvě soboty. Tisíce burčákových turistů zaplaví po dva víkendy okolí Hodonína, Prušánek, Dolních Bojanovic, Mutěnic a Milotic.

Na internetu lze opět najít nabídky organizovaných výletů z Prahy, Olomouce, či Ostravy. Regionem pojedou speciální autobusové i vlakové linky svážející dopoledne natěšené turisty na místa startů a odpoledne odvážející ty samé, ale společenský unavené lidi, domů.

Penziony v okolí jsou už dávno obsazené. Proudem poteče víno i burčák, na mnoha zastávkách budou k zakousnutí regionální speciality.

Nejprve do Prušánek

Nejvýznamnější turistická akce pořádaná Klubem českých turistů Hodonín nazvaná Pochod slováckými vinohrady zažije 6. října už svůj 42. ročník.

Startovní místa jsou v dopoledních hodinách v Hodoníně pro ty zdatnější a v Dolních Bojanovicích pro ty, kteří chtějí šetřit krokem. Ve všech vypsaných trasách jsou cílem Nechory – obrovská vinařská vesnice u Prušánek. Krásnou, vinohrady osázenou krajinou, lze ujít od šesti do čtyřiadvaceti kilometrů.

Za týden do Mutěnic a Milotic

A týden nato lze zažít to samé, jen pár kilometrů dál. To se bude 13. října konat pochod se startem i cílem v Mutěnicích nazvaný Putování slováckým vinohradem. Neméně oblíbený a neméně masový. Na trasách od sedmi do čtrnácti kilometrů můžete strávit celý den a narazíte při tom na sklepy Pod dubňansků horů a v cíli na Mutěnické búdy.

A aby toho nebylo málo, koná se 13. října po celý den ještě jeden pochod v Miloticích. Připravena na nápor turistů je celá vinařská vesnička Šidleny a účastníci se pak mohou vydat směr Mutěnice a připojit se k předchozí akci.

Burčák umí být zrádný

Pořadatelé všech tří pochodů upozorňují na některá stále podceňovaná fakta. Především, že každý se pochodu účastní na vlastní nebezpečí a musí mít na zřeteli, že burčák dokáže „zamotat hlavu“.

Především je ale nutné si nechat nalévat u skutečných vinařů a vyhýbat se pokoutným stánkařům podél tras, kteří se mnohdy chtějí jen přiživit na popularitě těchto akcí.