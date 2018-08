Teprve podruhé od vyhlášení Jízdy králů světovým dědictvím a zapsání na seznam UNESCO vyrazí mladý král se svou družinou do ulic slováckých Skoronic. Tak trochu ve stínu známějších jízd ve Vlčnově, Kunovicích a Hluku je jízda v této malé vesničce u Kyjova. V domácím prostředí se koná nepravidelně a při vybraných výročích. Letos je to 75 let od momentu, kdy se místním nadšencům tento zvyk podařilo obnovit.

Známou se skoronická jízda stala díky tomu, že ji místní chlapci a muži předvádějí jednou za čtyři roky v Kyjově při festivalu Slovácký rok. Od zapsání na seznam UNESCO se konala přímo ve Skoronicích jen v roce 2013.

Slavnost Jízdy králů ve Skoronicích se uskuteční ve dnech 7. a 9. září. V plánu je vzpomínkový večer, vystoupení místních folkloristů či beseda u cimbálu. Družina s králem vyrazí do ulic v neděli 9. září ve 13.00. Plánované ukončení jízdy je v 17.30.

„Jízdu absolvují ve Skoronicích chlapci ve věku zpravidla od 17 do 30 let, ale bývají i starší. Mohou se účastnit opakovaně. Královská družina jede v párech v počtu 20 – 30 jezdců. Vyvolávači vyvolávají verše na obyvatele všech domů v obci, za nimi jede král převlečený do ženského kroje s bílou růží v ústech. Chrání jej dva pobočníci, kavalkádu doplňují výběrčí a děkovníci,“ lze se dočíst na obecním webu jednoduchý popis průběhu jízdy.

Skoronice budou letos třetím místem ze čtyř možných s Jízdou králů. Vyrazila v květnu ve Vlčnově a v Kunovicích. V Hluku, kde bývá vždy jednou za tři roky, byla v loňském roce.