V Muzeu Brněnska na začátku prázdnin odstartovala nová letní hra pro děti. Maskotem hry je Krokouš – postavička inspirovaná preparovaným mládětem krokodýla nilského ze sbírek muzea. Krokouš schoval šest krabiček s úkoly na každé ze šesti poboček muzea. Cílem hry je najít a splnit všechny úkoly. Každý úspěšný řešitel získá látkového krokodýla a může se přihlásit do slosování o volné vstupenky do Muzea Brněnska pro jednoho dospělého a jedno dítě na celý rok 2020.

„Při promýšlení úkolů jsme se snažili představit nejbližší okolí našich poboček a zároveň jsme se chtěli zaměřit na detaily, které mohou návštěvníkům snadno uniknout,“ doplnila k projektu muzejní pedagožka Monika Mikulášková. Doba řešení každého úkolu by neměla přesáhnout 20 minut, není třeba si kvůli hře kupovat vstupenku do muzea – všechny úkoly se řeší venku před budovami. Pokud ale návštěvníci přijedou na výlet na pobočku muzea, mohou využít speciální slevy: hráči do 15 let, kteří se prokážou splněným úkolem, mají vstup zdarma.

Hra probíhá ve městech a obcích obklopujících moravskou metropoli, ale na jeden z úkolů lze narazit i přímo v Brně, ve vile Löw-Beer v blízkosti parku Lužánky. Dále mohou hráči v létě vyrazit na výlet vlakem do Památníku písemnictví na Moravě, autobusem k Památníku Mohyla míru a do Muzea v Ivančicích, trolejbusem do Muzea ve Šlapanicích nebo vlakem a autobusem do Podhoráckého muzea.

Termín konání: 1. 7. 2019 – 15. 9. 2019

Místa konání: Podhorácké muzeum (Porta coeli 1001, Předklášteří) Vila Löw-Beer v Brně (Drobného 22, Brno) Muzeum ve Šlapanicích (Masarykovo náměstí 18, Šlapanice) Památník Mohyla míru (K Mohyle míru 200, Prace) Památník písemnictví na Moravě (Klášter 1, Rajhrad) Muzeum v Ivančicích (Široká 1, Ivančice)

Více informací: www.muzeumbrnenska.cz