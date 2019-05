Malé návštěvníky čeká celkem čtrnáct stanovišť, na kterých budou plnit úkoly od bezpečnostních složek. „Vyzkouší si třeba uhasit požár, přenos raněného nebo hasičskou dráhu,“ uvedl mluvčí akce Michal Svoboda.

Doplnil, že policisté si pro zájemce připravili i měření radarem. „Tentokrát ale nebudou kontrolovat auta. Pomocí radaru zjistí, jak rychle dokážou návštěvníci běžet,“ řekl Svoboda.

Všichni, kteří úspěšně zdolají alespoň osm ze čtrnácti stanovišť, získají drobnou odměnu. „Děti si proto při vstupu do areálu nesmí zapomenout vyzvednout prezenční lístek, na který jim budeme zaznamenávat úspěšné plnění úkolů,“ podotkla mluvčí jihomoravských hasičů Pavla Pražáková.

Hasiči se utkají o titul toho nejtvrdšího

Kromě programu pro nejmenší čeká na návštěvníky také přehlídka hasičské, policejní a armádní techniky. „Lákadlem je také soutěž Toughest Firefighter Alive, ve které dospělí i mladí hasiči zdolají náročnou překážkovou dráhu,“ informoval Svoboda. Dodal, že klání dospělých je zajímavé i v tom, že trasa soutěžících končí na věži pavilonu G, která běžně není přístupná.

Na venkovní ploše Armády České republiky se zájemci mohou těšit i na ukázky práce psovodů. „Vystoupí také motocyklová jednotka Hradní stráže,“ uzavřel Svoboda.

Akce Den bezpečnosti – Záchranáři dětem je otevřená v sobotu od 9 do 17 hodin. Děti do 15 let mají vstup zdarma, ostatní zaplatí za lístek 50 korun.