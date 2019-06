Součástí dopravní nostalgie byla i výstava historických tramvají, trolejbusů a autobusů Technického muzea v Brně (TMB) a Dopravního podniku města Brna (DPMB), která na náměstí Svobody začala již v pátek. Vystaven byl i dvounápravový motorový vůz ev. číslo 52 vyrobený vagónkou v Grazu v roce 1911 a dodaný do Brna v roce 1912 s dalšími pěti vozy (byly v provozu prakticky i v průběhu 2. světové války) a také dvounápravový kropící tramvajový vůz vyrobený v roce 1928 v Královopolské strojírně.

V sobotu se přidaly jízdy historických vozidel, počínaje tramvají taženou koňským spřežením, dále parní tramvají Karolína, historickými tramvajemi vyrobenými na přelomu dvacátého století až po autobus Škoda RTO s vlekem. Kromě 150. výročí hromadné dopravy v Brně se připomínala ještě další významná jubilea a to 70 let trolejbusové dopravy v Brně a 90 let vozovny Husovice, kde se uskutečnil tradiční Den otevřených dveří. Jeho součástí byla výstava aktuálních typů trolejbusů, jejich součástek, prvků trolejového vedení a dětských trenažerů vozidel. Dopravu z náměstí Svobody do Husovic zajišťovaly historické vozy DPMB a TMB.

Samozřejmě, že nechyběly ani zvláštní vlaky, které v sobotu dopoledne zajišťovaly kyvadlovou dopravu mezi brněnským hlavním nádražím a lokomotivním depem ČD v Maloměřicích, kde se uskutečnil den otevřených dveří. Souprava složená s pěti historických vozů původní 3. třídy tažená směrem do Maloměřic motorovou lokomotivou T 478.1 004 vyrobenou v roce 1966 a směrem na hlavní nádraží a na výstaviště parní lokomotivou 433.001, zvanou „Skaličák“, z roku 1948. Odpoledne se uskutečnily dvě jízdy z Maloměřic přes dolní nádraží vlečkovou kolejí ulicí Poříčí na výstaviště BVV. Zejména jízda uprostřed čtyřproudové komunikace kolem hokejového Ronda, pouze s jednosměrným omezením provozu budila zaslouženou pozornost veřejnosti.

I přes tropická vedra, která v sobotu panovala, lze konstatovat, že se všechny akce dopravní nostalgie setkaly s velkým zájmem veřejnosti.