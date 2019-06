Phillipsova kníha vyšla v anglickém originálu v roce 2018. Tento rok u nás v rozsahu 261 stran pod názvem obsahujícím slovo, v němž hlásky bývají někdy nahrazovány výmluvnými tečkami. Kniha nese titul Dějiny lidských průserů aneb Co všechno jsme podělali. Někdy se zdá, že způsob vyjadřování, označovaný dříve jako koprolalie, lidem obecným přisuzovaný snad i neprávem mluvě dlaždičů, se z dlažby dávno pozvedl do pater nejvyšších. Zakořenil v mluvě široké společnosti, včetně té nejvybranější, rozkošatil se v literatuře, ve filmu, na divadle. Je možná dobré rozlišovat, zda jisté výrazivo odpovídá záměru, posiluje ho, nebo je samoúčelné, poplatné dobové módě. Pokud slovo, dříve cudně označované za nespisovné, je funkční a do daného kontextu padne jak ulité, sotva lze co namítat, nic proti, sedí. Myslím, že u daného knižního titulu tomu tak je.

Phillips nabízí čtenáři historii s dlouhou a početnou šňůrou průšvihů: událostí a situací, kdy se lidstvo ocitá na pokraji katastrofy, nebo se ji dočká, aby ji třeba později opakovalo. Srozumitelným jazykem s vtipnými glosami a komentáři dokáže oslovit poměrně široký čtenářský okruh. Zvlášť přitažlivé jsou konkrétní příklady, kterých je v textu velké množství. Hned v úvodu zmiňuje zvláštní prvenství Sigurda Mocného, z 9. století. Zabil ho nepřítel, kterého pár hodin předtím připravil o hlavu. On totiž vyčnívající špičák té hlavy při vítězném Sigurdově návratu domů koňmo rozedřel jezdci lýtko. Infekce a konec. Příčiny a následky. Často tak přímé a bezprostřední nejsou.

Jednotlivé kapitoly se váží k různým problémovým okruhům. Trefně a nejednou symbolicky upozorňují, že každý krok "vpřed" přináší problémy, s nimiž se nepočítalo a přivádějí někdy lidstvo na okraj propasti. Tak nástup zemědělství je nepochybně pokrokem ve vývoji lidské společnosti. Phillips uvádí řadů problémů, které s sebou přinesl a nejde jen o měnění životního prostředí a jeho ničení. Zažitá schémata vystavuje ostrému sarkasmu a množství konkrétních událostí výsměchu. - Následujte vůdce! Síla lidu. Je demokracie aspoň o chloupek lepší? Proč válka? K čemu je dobrá? Odvrácená strana technologií... To je jen několik tezí z názvů a obsahu kapitol. Autor neopomíjí příklady špatně odhadnuté budoucnosti a v závěru Jak si po…t budoucnost naznačuje možnost uvěznění ve vlastních vyprodukovaných odpadcích.

Lidské myšlení je ve vleku stereotypů i tlaku skupinové příslušnosti, a v obecném sklonu přeceňovat vlastní schopnosti. Přemíra sebevědomí s optimismem stojí za největšími průšvihy lidstva. V pozadí katastrof jsou i další lidské vlastnosti a rysy: předpojatost, chamtivost, sobectví... Zasáhne-li velkou skupinu, ocitá se společnost na pokraji katastrofy. Lidská tendence členit svět na „my“ a „oni“ s rychlostí uvěřit tomu nejhoršímu „o nich“. Knížka T. Phillipse (JOTA 2019) pobaví i inspiruje k zamyšlení.