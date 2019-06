Re-kabaret – komponovaný večer klaunských gagů, komických scének, stand-upů a dobrého humoru se odehraje 19. června od 19 hodin. Na jednom jevišti se potkají mladí, již však osvědčení mistři žánru, Pavol Seriš, Filip Teller, Jaroslava Sýkorová, Miroslav Sýkora, Michal Chovanec, Ondřej Klíč, Mariana Chmelařová a kapela Claunica.

Tradiční happening a turnaj ve stolních kuličkách aneb „Neboj se a cvrnkni si!“ je letos součástí festivalu Jakubák Open Air Fest (Kulturní léto na Jakubském náměstí). Konat se bude 22. června od 15 hodin. Zváni jsou všichni se smyslem pro humor a trochou soutěživosti v krvi. Atmosféru končící sezony nabudí a zápolení v kuličkách podpoří DJ Captain Sound. Po skončení turnaje zahraje od 19 hodin kapela Ukulele Troublemakers.

Letní scénu připravuje Divadlo Bolka Polívky již počtvrté. Poprvé se však představení budou hrát postupně ve třech atraktivních lokalitách. Od 10. do 13. července budou mít diváci možnost zhlédnout inscenace z produkce DBP v amfiteátru v Mikulově, od 22. července do 3. srpna na Biskupském dvoře Moravského zemského muzea v Brně a od 6. do 8. srpna se Letní scéna DBP přesune na nádvoří zámku do Slavkova u Brna.

V Mikulově se bude hrát Šašek a syn (10. a 11. 7.), Srnky (12. 7.) a Šest tanečních hodin v šesti týdnech (13.7.)

Na Biskupském dvoře v Brně hraje Divadlo Bolka Polívky od 22. 7. do 3. 8. – Podivné odpoledne dr. Zvonka Burkeho (22. a 23. 7.), Horská dráha (24. 7.), Šest tanečních hodin v šesti týdnech (25.7.), Lordi (26. 7.). 27. 7. proběhne Koncert Hany a Petra Ulrychových a 28. 7. Koncert Ondřeje Havelky a jeho Melody Makers. 29. 7. náleží představení The naked Truth – odhalená pravda, 30. 7.: Seznamme se – Koncert Jana Budaře. Následuje Sex pro pokročilé (31. 7. a 1. 8.), pak Výjimečný stav (2. 8.) Letní scénu na Biskupáku zakončí 3. 8. Šašek a syn.

Na nádvoří slavkovského zámku bude uvedena ve dnech 6. a 7. 8. inscenace DNA a 8. 8. Šest tanečních hodin v šesti týdnech.

Bližší informace o závěru sezóny a Letní scéně Divadla Bolka Polívky na: www.divadlobolkapolivky.cz a www.letniscena.divadlobolkapolivky.cz