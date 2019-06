Na jevišti Hudební scény MdB vystoupil s úvodním slovem šéfredaktor magazínu Vítězslav Sladký. Společně s kritikem a pedagogem Petrem Stoličným za spolupráce moderátorky, herečky Jany Musilové seznámili diváky s vítězi jednotlivých kategorií letošního ročníku.

„Ceny letos doznaly několika výrazných změn,” uvedl Vítězslav Sladký. „Výsledky všech dosavadních ročníků zatím vycházely z výsledků hlasování na našem webu. To znamená, že vítěze jednotlivých kategorií určovali naši čtenáři, potažmo návštěvníci jednotlivých divadel. Letos jsme se poprvé rozhodli pro razantní změnu a oslovili patnáct divadelních publicistů, aby hlasovali oni. Jednak jsme po čtyřech letech zjistili, že anketa potřebuje nějakou změnu, nový vítr. A také se ukázalo, že ankety na rozličných webech svým způsobem ovládají fankluby jednotlivých herců a zpěváků, takže často několik let po sobě vítězí ti samí. Zkusili jsme zaexperimentovat, za rok si vše znovu zhodnotíme a rozhodneme se, který model je lepší. Dále změna souvisí i se změnou vydavatele magazínu, kterým byl doposavad fotograf a mecenáš Josef Hrubý, a od nové sezony se jím stanu já společně s divadelní publicistkou a producentkou Gabrielou Špalkovou. S Josefem Hrubým se rozcházíme v dobrém, dál bude pro magazín pracovat a děkuji mu za to, že jej finančně držel celých deset let i v těžkých chvílích.“

Redakce internetového portálu oslovila muzikálové a divadelní publicisty z celé republiky. Namátkou Josefa Hermana, Lenku Šaldovou, Michala Nováka, Petera Stoličného, Radmilu Hrdinovou, Ondřeje Doubravu nebo Gabrielu Špalkovou, publicisty z tištěných novin i „konkurenčních" portálů, a to z Prahy, Plzně, Brna i Ostravy, aby byly výsledky co nejobjektivnější.

Za nejoblíbenější herečku zvolili kritici Viktórii Matušovovou z Městského divadla Brno (2. místo obsadila Stanislava Topinková Fořtová, DJKT Plzeň, 3. místo Hana Fialová NdM Ostrava.)

Nejoblíbenější hercem se stal Tomáš Vaněk (Divadla Na Prádle a herec pražské muzikálové scény) 2. Vojtěch Dyk (zpěvák a hostující herec Hudebního divadla Karlín) 3. Jozef Hruškoci (DJKT Plzeň)

Nejoblíbenější inscenací byl vyhlášen muzikál Představ si…, v režii Petra Gazdíka, Městské divadlo Brno. 2. Sweeney Todd, Divadlo J. K. Tyla Plzeň, režie: Lumír Olšovský 3. Legenda jménem Holmes, Hudební divadlo Karlín, režie: Gabriel Barre.

Mezinárodní festival Dokořán pro hudební divadlo 2019 je již v plném "běhu", zanedlouho vstoupí do druhé půle. Již nyní má za sebou několik zajímavých inscenací hostujících scén. Další se představí divákům již od dnešního odpoledne.