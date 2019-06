Ensemble Opera Diversa svým provedením operní prvotiny Leoše Janáčka Šárka (verze z roku 1887) v instrumentaci skladatele Ondřeje Kyase a v režii Kristiany Belcredi zaujala a sklidila úspěch v rámci Mezinárodního festivalu Janáček Brno 2018.

Inscenačním týmem v širším kontextu málo známé opery o dvou jednáních s proměnou na libreto Julia Zeyera, jsou: dirigentka Gabriela Tardonová, režisérka Kristiana Belcredi, scéna: Sylva Marková, kostýmy: Eliška Ondráčková, sbormistr: Katarína Duchoňová. Obsazení: Šárka – Iveta Jiříková, Ctirad – Dušan Růžička, Přemysl – Roman Hoza, Lumír – Pavel Valenta.

Repríza Šárky Leoše Janáčka bude uvedena v Redutě (Divadelní sál) 9. června, 19.00. Vstupenky v předprodeji NdB, info přes e-mail ensemble@operadiversa.cz

Před létem, koncert pro soprán a smyčce konfrontuje rané dílo Leoše Janáčka se zralou kompozicí Bély Bartóka. V české premiéře zaznějí snad až překvapivě tradiční Tři písně argentinsko-izraelského současného skladatele Osvaldo Golijova v podání sopranistky Jany Vondrů.

V programu zazní Suita pro smyčce L. Janáčka z roku 1877 – I. Moderato – II. Adagio – III. Andante con moto – IV. Presto. Andante. Presto – V. Adagio – VI. Andante a Divertimento pro smyčce Bély Bártoka z roku 1939– I. Allegro non troppo – II. Molto adagio – III. Allegro assai. Koncert zakončí Three songs pro soprán a smyčce (2002, česká premiéra) Osvalda Golijova (I. Night of the Flying Horses – II. Lúa Descolorida – III. How Slow the Wind). Provedení Ensemble Opera Diversa, koncertní mistr Jan Bělohlávek, diriguje Gabriela Tardonová, soprán Jana Vondrů.

J. Bělohlávek vede komorní orchestr od jeho vzniku v roce 2005. G. Tardonová spolupracuje se souborem od roku 2006, v posledních letech jako hlavní dirigentka orchestrálních projektů. Uvedla v premiéře opery dua Pavel Drábek a Ondřej Kyas. Úspěšně nastudovala nejnovější diversní inscenace oper Jsem kněžna bláznů Lenky Noty a Olgy Sommerové a Šárky Leoše Janáčka v instrumentaci Ondřeje Kyase. Jana Vondrů koncertně i scénicky spolupracuje s Ensemble Opera Diversa. Je zpěvačkou, která se pohybuje především na poli soudobé hudby.

Koncert Před létem pro soprán a smyčce se koná 19. června od 19.00 v sále Káznice na Cejlu, Brno. Vstupenky k dostání 30 minut před začátkem v místě konání akce, rezervace možné přes e-mail ensemble@operadiversa.cz.