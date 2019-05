Výstava připomene i zavzpomíná na plejádu úspěšných sportovců a sportovkyň, evokuje významné sportovní akce, pohlédne do počátku brněnských sportovních spolků za časů monarchie, zachytí rozmach tělovýchovy a sportu v rámci sokolských, orelských a dalších tělocvičných jednot v éře první československé republiky.

Nabídne množství historických fotografií a dokumentů, medailí, dresů a sportovního náčiní, ale i unikátních artefaktů, které se kurátorům výstavy podařilo zapůjčit. Jsou mezi nimi např. zlatá medaile loni zesnulé gymnastky Věry Růžičkové z Londýna z roku 1948, olympijská pochodeň z Atlanty 1996 nebo trofeje tenistky Šafářové, která nedávno ukončila úspěšnou sportovní kariéru.

I ti, kteří mají ke sportování vztah vlažný či nijaký, nepochybně přesto vědí o úspěších brněnského hokeje a populární Kometě, stejně tak o slavné historii fotbalové Zbrojovky (Židenic), dnes srdnatě bojující o návrat do nejvyšší soutěže, kam logicky patří.

Dříve narození mají jistě v paměti i brněnské úspěchy v ne tak obecně známých a rozšířených sportech. Třeba unikátní šňůru mistrovských titulů legendárních bratří Pospíšilů či úspěchy sester Machatových hned v počátcích tehdy nové sportovní disciplíny umělecké gymnastiky (dnes moderní gymnastika).

Osobně si již pamatovat sotva kdo může třeba, že v roce 1913 v Brně na stadionu Laudonka (dnes Tábor) se konaly na našem území vůbec první lehkoatletické závody žen. Slečna Divíšková, řečená Puňa, průkopnice ženského sportu ve městě, tu byla první vítězkou. A ragby přenesl do republiky tatínek kousků mládence Ferdy mravence Ondřej Sekora.

Dnes mají v Brně např. velmi úspěšného „spidermana“, lezce Adama Ondru. Velkou a úspěšnou tradici i šňůru sportovních úspěchů mají v Brně například cyklisté, plavci, basketbalisté, volejbalisté…

A tak by bylo možno dlouze pokračovat. Lépe zajít na výstavu na Špilberk, která tu od 16. května potrvá až do konce letošního roku. Součástí je edukativní program pro žáky a studenty Sportu Zdar! Interaktivní, hravou formou se seznámí s historií brněnského sportu do současnosti. Přiblíží se jim osudy známých i zapomenutých sportovců, někdy ovlivněné dobou a politickou situací. Také s výhrami i prohrami, které ke sportu, ale i k životu neodmyslitelně patří.