S novou šéfovou vstupují do divadla také již známí dramaturgové její generace. Z pražského Švandova divadla je to Martin Sládeček, předtím dramaturg Činohry ND Brno, od září tvůrčí trojlístek doplní dramaturgyně ostravského Divadla Petra Bezruče Kateřina Menclerová.

Nový tým nastupuje v půli divadelní sezony. V „plné síle a akci“ by se měl představit v té následující. Již v nynější však ke stávajícími repertoáru přibydou novinky. Anna Davidová bude na Sklepní scéně inscenovat třaskavě nekorektní texty z blogu anonymní brněnské partičky KKRD Boys, v minulém roce ověnčeného prestižní cenou Magnesia Litera. Inscenace s názvem Pravidla bincárny bude poprvé uvedena 10. května 2019. Tvůrci lákají na odzbrojující humor i živou hudbu a slibují „krutě poetický divadelní nářez přímo ze štatlu“.

Poslední květnový den letošního roku přinese premiéru Ticho na Zemi v režii Dodo Gombára. Pozornost se zaměří na největší luxus dneška – ticho, pro které jako by bylo ve světě stále míň místa. „Půjde o uhrančivou, emocemi nabitou autorskou mozaiku tichých momentů, všedních i osudových situací, v nichž se mezi lidmi rodí ticho výmluvnější než slova,“ přibližuje inscenaci, která bude vlastně kontrastem s třaskavými Pravidly bincárny, dramaturg Sládeček.

Sezonu završí festival Alžbětinka Open, který bude na venkovní Alžbětinské scéně Provázku probíhat po celý červen. Nabídne řadu exkluzivních hostujících představení pro dospělé i děti, koncerty či letní filmové kino.

Magnetem se jistě stane renovovaný open-air prostor s kavárnou. Také speciální vydání Zkušebny, stále populárnějšího improvizačního formátu čistě v režii provázkovských herců, tentokrát kolem ohně a na téma „tramping“. Návštěvníci budou moci v magickém prostoru Alžbětinské scény u táboráku ve společnosti provázkovských herců strávit třeba celou noc. V plné síle s novou energií se však nový tým Divadla Husa na provázku pustí do realizace své koncepce a zajímavých projektů v divadelní sezóně 2019 – 2020.