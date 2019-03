Po základní části čtvrté Brno totiž vystrčilo růžky a na domácí palubovce po výborném úvodu zdolalo 12:7 první Náchod. Ve druhé sérii se radovaly posílené České Budějovice, které vyhrály v Prostějově 17:13. Druhá utkání a popřípadě hned třetí rozhodující jsou na programu hned tuto neděli v Českých Budějovicích a Náchodě.

Narychlo sehnaná injekce v podobě posil se ukázala jako rozhodující. Dorostence Českých Budějovic decimuje od začátku sezony zranění a po konci základní části to chvíli vypadalo, že semifinále absolvují jen v šesti hráčích. Kritickou situaci se jim však podařilo vyřešit, když si vyřídili hostování šenovských hráček Kristýny Holubčíkové a Venduly Vernarské.

Hlavně prvně jmenovaná jim k úvodní semifinálové výhře výrazně pomohla, když se se čtyřmi koši stala nejlepší střelkyní týmu. „Přijde mi to trochu divné. Ještě nedávno jsme je potkávali v jiném týmu a teď si na měsíc odskočí jinam, aby získaly medaili. V případě našeho soupeře se to dá ještě pochopit, protože neměl, kde brát, u Náchoda tomu však moc nerozumím,“ komentoval prostějovský korfbalista Vojtěch Ošťádal blesková hostování a narážel na soka Brna ve druhé sérii, který si taktéž obstaral posily z jiného týmu.

Prostějovu se doma nepovedla hlavně první část zápasu, kdy mu soupeř odskočil na rozdíl pěti košů. I když druhou půlku Hanáci vyhráli 8:7, na jejich prohře to nic nezměnilo. „Bohužel nám první poločasy nevycházejí podle představ pravidelně. Vždy to doháníme až ke konci a někdy to holt nevyjde. Myslím, že můžeme sérii klidně otočit, příště to zase nemusí vyjít Budějovicím,“ vyzýval Ošťádal k odplatě.

Prostějov SK RG U19 - České Budějovice KCC Sokol U19 13:17

Ačkoli favorizovaný soupeř přijel z drsnějšího kraje, tak ho bleskovým nástupem zmrazili. Brněnští korfbalisté v základní části soutěže sice nasbírali o čtyři výhry míň než jejich semifinálový protivník z Náchodu, na palubovce to však nebylo vůbec znát. Korfbal klub doma na soupeře vlétl, a i když později trochu ubral, ujal se v sérii vedení po vcelku jasné výhře 12:7.

„Říkali jsme si, že soupeři hned na začátek ukážeme, že se ho nebojíme. Je potřeba dát vědět, že se nesložíme z toho, že Náchod je favorit,“ komentoval brněnský kouč Jan Šedý rychlé vedení 5:0.

Ve druhé části Brno ubralo nohu z plynu a Náchod, který posílil o Adama Leznara z Nového Lískovce, se dostal znovu do hry. Postupně se mu podařilo snížit až na 7:9 z jeho pohledu. „Začali jsme mít problém s doskokem, což se hned projevilo na skóre. Naštěstí jsme poté zlepšili pohyb a vytáhli obránce dál od koše, což nám pomohlo,“ popsal Šedý.

Odpor Náchodu zlomili definitivně Brňané až v poslední části, velkou zásluhu na tom měla Anna Literová, jež se trefila pětkrát.

Brno KK U19 - SK Plhov Náchod U19 12:7