Korfbal klub totiž doma Jihočechy přehrál lehce 24:14. „Zápas dost ovlivnily dva faktory. Oba týmy nastoupily v nekompletních sestavách, a navíc se začínalo už v devět ráno,“ uvedl brněnský kouč Jakub Máša.

Budějovice postrádaly zkušené Krejčího s Bláhou, Brno zase opory Vávru s Zieglerem. „Museli jsme nastoupit s mladými kluky a naše souhra pak nebyla nejlepší. Zpočátku jsme se drželi, pak se však domácí začali trefovat, my naopak kazili nahrávky a možná se projevila i únava z nedávného Europa Shieldu,” připomněla českobudějovická korfbalistka Martina Klacková druhé místo svého týmu z minulého víkendu z Prostějova na evropském turnaji druhé garnitury.

Úvod zápasu přitom naznačil napínavou bitvu. Po chvilce svítil na tabuli stav 5:5, jenže pak Jihočeši herně odpadli a soupeř jim odskočil na poločasový výsledek 12:5.

„Celý zápas byl možná v pomalejším tempu než předchozí zápasy Budějovic na Europa Shieldu či naše na Europa Cupu. V utkání dostali šanci všichni hráči, kteří byli k dispozici a vedli si velmi dobře. Myslím, že duel nenapověděl ničemu a žádný vliv na případné další vzájemné finále mít rozhodně nebude. Tam to bude opět o tom, jak komu sedne. Předloni to sedlo jim a nedali nám šanci. Loni to bylo zase přesně naopak,“ podotkl Máša, jehož svěřenci už jsou jednou nohou ve finále. Stačí jim vyhrát jeden ze zbývajících tří střetnutí.

Druhý duel desátého extraligového kola mezi Prostějovem a Znojmem byl odložen z důvodu nemoci hráčů domácího celku.

Brno KK - České Budějovice KCC Sokol 24:14

Poločas: 12:5. Rozhodčí: Martin Uherka, Zuzana Maňáková. Nejlepší střelci: Bušík Peter 6, Faltýnková Lenka 3, Jonáková Štěpánka 3, Sládek Ondřej 3 - Pešák Petr 5, Hurdálková Tereza 3, Kracík Ivo 3.

Tabulka:

1. Brno 9 7 1 1 200:153 15

2. České Budějovice 10 6 1 3 208:195 13

3. Prostějov 8 3 0 5 161:178 6

4. Znojmo 9 1 0 8 170:213 2