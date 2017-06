Máte pro strach uděláno? Troufnete si přespat v kasematech v místě, kde před 200 lety trpěli vězni? Pokud ano, pak jste zváni. Čeká vás pouze tma, dřevěná pryčna, chlad a přísný vězeňský režim.

Kapacita vězení je 30 osob, cena za přenocování je 250 korun. Rezervace se neprovádí, vstupenky lze zakoupit v pokladnách na Špilberku denně od 10 do 17.30 hodin a na Měnínské bráně v centru Brna od čtvrtka do pondělí od 10 do 17.30 hodin.

Sraz účastníků je u hlavní vjezdové brány u jihozápadního bastionu, přístup od Gorazdovy ulice. Každý si vezme s sebou spacák, karimatku, misku na jídlo, hrnek, lžíci, pevnou obuv a oblečení, které se může ušpinit. Akce je určena pouze osobám od 18 let v dobré fyzické kondici.

Všichni podepíší prohlášení o účasti na vlastní nebezpečí a o dodržování návštěvního řádu, které obdrží na pokladně, případně až na místě. Z důvodu zachování atmosféry se nedoporučuje fotografovat nebo natáčet a používat mobilní telefony (v kasematech stejně není signál).