Y Soft Ventures spadá pod globální společnost Y Soft® Corporation se sídlem v Brně. Strategie Y Soft Ventures spočívá v podpoře začínajících firem nejen poskytnutím potřebného kapitálu, ale také mentoringem, možností využití pokročilých technologií Y Soft nebo případně zázemí, jako jsou výrobní kapacity nebo prototypovací laboratoř. Podpora těchto start-upů přispívá k rozvoji zdravého podnikatelského prostředí v regionu. Jde v pořadí o druhou investiční platformu od vzniku Y Soft Ventures v roce 2014.

Y Soft Ventures II více než zdvojnásobí objem finančních prostředků, kterými Y Soft podporuje středoevropské startupy, a je připravena v příštích několika letech investovat do pěti až sedmi společností. Spolu s Y Softem se na ní podílí také externí partneři Zbyněk Frolík, zakladatel společnosti Linet, Livesport Invest, Soitron a jeho zakladatel Ondrej Smolár, a Jiří Imrýšek.

První investice míří k vývojářům mikroskopů z Brna

První potvrzenou investicí je spolupráce s brněnským výrobcem revolučních mikroskopů NenoVision. Tento dynamický start-up vyvíjí speciální typ mikroskopů atomárních sil, který umožňuje snadnou integraci do elektronových mikroskopů. Díky tomuto spojení lze plně využít výhod obou měřicích technologií zároveň a výrazným způsobem zjednodušit a prohloubit analýzu vzorků.

"NenoVision, který prošel přes JIC podobně, jako tomu bylo u vzniku celého Y Softu, představuje progresivní hardwarový startup přesně zapadající do konceptu našich investičních aktivit," řekl Miloš Sochor, Managing Partner Y Soft Ventures.

Produkt LiteScope™, který získal zlatou medaili za inovaci na Mezinárodním strojírenském veletrhu, nachází uplatnění v oblastech výzkumu mikročipů, solárních článků, paměťových zařízení, mikroelektromechanických systémů a dalších nanotechnologií.

Mikroskopické analýzy ve 3. rozměru

Hlavní výhodou kombinace elektronového mikroskopu s mikroskopem LiteScope spočívá v tom, že lze zkoumanému povrchu přiřadit třetí rozměr, a tím zobrazit reálnou rekonstrukci povrchu: změřit jeho drsnost, udělat hloubkový́ profil a současně také měřit elektrické vlastnosti na nanometrové úrovni.

"Společnost Y Soft známe dlouhodobě, včetně jejích zakladatelů a jejich příběhu. To byl jeden z hlavních důvodů, proč jsme jednání o možné investici do naší firmy s Y Soft Ventures zahájili. Hledali jsme spolehlivého partnera, který by nám pomohl s našim produktem výrazně akcelerovat na mezinárodní trhy. Kromě silného posílení mezinárodního obchodu a marketingu plánujeme také investovat do vývoje vlastních komponent a nových aplikací. Jsme přesvědčení, že kromě samotné investice nám Y Soft Ventures nabízí i další přidanou hodnotu, a to jsou možnosti konzultací a sdílení jejich zkušenosti s působením na mezinárodním trhu," říká Jan Neuman, zakladatel a CEO NenoVision.