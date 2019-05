Učitel matematiky a informatiky Robert Havlásek se začal o 3D modelování zajímat již před dvaceti lety. „Zobrazení 3D modelu na obrazovce počítače studentům nestačí. Je pro ně důležité, aby si mohli objekt osahat, manipulovat s ním a otáčet ho. Jenom tak získají opravdový smysl pro tři rozměry,” vysvětluje pedagog.

Nejprve škola využívala stavebnicovou 3D tiskárnu, ale její obnažený mechanismus představoval bezpečnostní riziko. Obsluhovat ji mohli jen dostatečně způsobilí studenti, protože tiskárnu bylo zapotřebí pracně kalibrovat.

Studenti nyní mají k dispozici tiskárny YSoft be3D eDee, které jsou zcela uzavřené, což zaručuje bezpečné používání. Intuitivní rozhraní je srozumitelné pro žáky a studenty všech věkových kategorií, včetně nižšího stupně gymnázia.

„Nestačíme žasnout nad tím, co studenti vytvářejí. 3D tisk dává studentům volnost spolupracovat, experimentovat a postupně zdokonalovat své návrhy. Dává jim možnost sebevyjádření s hmatatelnými výsledky,” dodal učitel informatiky GML Lukáš Rýdlo.

3D tiskárny eDee využívá gymnázium jako kompletní řešení, které zahrnuje i software pro správu tiskáren, který například sleduje využití materiálu, tzv. filamentu. Studenti přistupují k tiskárnám pomocí školních ID karet a tokenů.

Snadnost použití

Právě snadnost použití je pro školní mládež ještě důležitější než zajištění bezpečnosti. Ať už používají 3D tisk při plnění konkrétního školního zadání nebo pro vlastní projekty, jako např. obaly na mobilní telefony či složité mechanické díly, s moderní 3D tiskárnou je vše jednoduché.

„Nejvíc se mi na tom líbí, že je to tak snadné, že to zvládne opravdu každý,” říká Josef, student primy na GML. „Nahraju model do softwaru DeeControl, potom jej uložím na flash disk, přejdu k tiskárně eDee a spustím tisk.”

V rámci systému eDee má GML také možnost nahrávat úlohy do centrálního úložiště. Soubor lze pak stáhnout do libovolné 3D tiskárny a vytisknout.

Podle učitele Lukáše Rýdla si studenti už uvědomili, že se jim dovednosti a znalosti 3D tisku budou v budoucnosti hodit.