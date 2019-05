Obrazový materiál výstavních panelů doprovází trojrozměrné papírové modely staveb od autora Vladimíra Londina. Modely zachycují první etapu, kdy stavby na obou drahách navrhoval architekt Anton Jüngling, a následující období typizovaných projektů.

Stavba prvních železnic bývalého Rakouska-Uherska byla vyvolána soukromou iniciativou a podpořena privátními prostředky. První parostrojní železnice habsburské monarchie byla Severní dráha císaře Ferdinanda. Směřovala z Vídně na sever přes Moravu a Slezsko k solným dolům u Bochnie v polské Haliči.

Program státní železniční sítě schválený v roce 1841 měl nadto zajistit výstavbu nejdůležitějších tratí na náklady státu. Cílem bylo propojení všech rakouských provincií a významných přístavů s Vídní. Severní státní dráha vytvořila spojení Vídně s Prahou a napojení na saské železnice. Tratě Severní dráhy císaře Ferdinanda a Severní státní dráhy se později staly páteří železniční sítě České republiky.

Výstava bude ve vile Stiassni přístupná až do 29. září. Návštěvníci ji mohou vidět vždy v pondělky, pátky a o víkendech v době od 10 do 17 hodin. Jednotné vstupné činí 30 Kč a zahrnuje vstup do jedné z největších vilových zahrad založených v meziválečném Československu.