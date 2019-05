15. mezinárodní veletrh obranné a bezpečnostní techniky IDET představí 400 českých firem a 15 zahraničních delegací, například z Francie, Indie, Litvy, Norska, Polska, Rakouska či ze Slovenska. Veletrh navštíví také delegace NATO a European Defense Agency.

„Mezinárodní veletrh obranné a bezpečnostní techniky IDET se řadí k prestižním přehlídkám pořádaným v zemích NATO. Jeho pozice v rámci střední Evropy odráží významné postavení domácího obranného a bezpečnostního průmyslu, který patří k úspěšným exportním odvětvím. Letošní ročník pozitivně ovlivňují připravované akvizice a střednědobé modernizační plány Armády ČR,“ sdělil Jiří Kuliš, generální ředitel společnosti Veletrhy Brno.

Atraktivní podívanou nabídne expozice Ministerstva obrany ČR a Armády ČR. Jejich prezentace připomene významná letošní výročí – 100 let od vzniku generálního štábu a 20 let od vstupu do NATO.

Na veletrhu nebudou chybět významné české firmy. Expozici Czechoslovak Group zatraktivní legendární armádní vrtulník Black Hawk. Jeho přílet na výstaviště je naplánován na neděli 26. května. Bezpilotním vrtulníkem se pochlubí účastník Modelárna LIAZ. Atraktivní podívanou nabídne expozice Ministerstva obrany ČR a Armády ČR.

V průběhu bezpečnostních veletrhů se uskuteční také odborný doprovodný program, kterého se zúčastní experti na obranné a bezpečnostní technologie z různých zemí. Univerzita obrany opět připravuje tradiční konferenci CATE (Community-Army-Technology-Environment), která se zaměří na logistiku v ozbrojených silách, vojenské technologie a také na měnící se charakter konfliktů a výzvy pro adaptaci ozbrojených sil.

Vojenský technický ústav, s. p., pořádá konferenci týkající se trendů v technologii a systémech ve vojenství. Hlavními tématy budou robotika v silových složkách, nanotechnologie, energetické laserové zbraně a kryptografická bezpečnost.

Konat se bude také soutěž NATO Innovation Challenge, kterou zaštiťují národní armády členských zemí NATO a jíž se mohou účastnit start-upy, malé a střední podniky i vědecké univerzitní týmy.

Vyhlášení výsledků soutěže se uskuteční 30. května v 16 hodin na expozici Ministerstva obrany a Armády ČR. V době bezpečnostních veletrhů se bude konat i odborná konference se zahraniční účastí Pyromeeting, hlavním tématem bude změna klimatu.

Bezpečnostní veletrhy jsou ve dnech 29. – 31. května určeny pro odbornou veřejnost. Vstup je umožněn pouze osobám starších 16 let. V sobotu 1. června se na výstavišti koná Den bezpečnosti – Záchranáři dětem určený pro širokou veřejnost. V tento den budou otevřeny expozice veletrhů PYROS a ISET v pavilonu F, expozice Ministerstva obrany a Armády ČR v pavilonu P. Přístupný zůstane polygon IDET ARENA s ukázkami armádní, hasičské i policejní techniky v akci.

Vstupenky on-line stojí 210 Kč, na místě za základní vstupné zaplatíte 310 Kč. Další informace na www.idet.cz.