Vila Löw-Beer v Brně ve spolupráci s pražírnou MOTMOT Coffee&Roastery připravila zážitkové odpoledne nazvané Káva s Gretou.

Vila nabídne speciální kostýmované prohlídky muzejní expozice Svět brněnské buržoazie mezi Löw-Beer a Tugendhat, ve stylové kavárně Celnice ochutnáte „košer“ kávu připravenou brněnskou pražírnou MOTMOT a v galerii Celnice kromě zhlédnutí výstavy Brnem textilním si poslechnete přednášku Od plantáže po šálek.

Brněnská vila Löw-Beer vás přenese do atmosféry první republiky, kdy rodinný dům na Drobného 22 patřil textilnímu magnátovi Alfredu Löw-Beerovi a jeho ženě Marianne. Jejich jediná dcera Greta Tugendhatová obývala s manželem Fritzem Tugendhatem funkcionalistickou novostavbu situovanou v horní části pozemku při ulici Černopolní, která později proslula jako synonymum moderní architektury a památka zapsaná na Seznamu světového dědictví UNESCO Vila Tugendhat.

Zážitkové odpoledne proběhne 19. června od 16 do 20 hodin, vstupné na speciální prohlídky vily činí 160 Kč (shodné se základní cenou za vstup do expozice Svět brněnské buržoazie mezi Löw-Beer a Tugendhat). Vstup na zahradu a do galerie Celnice je volný.

Muzeum Brněnska spravuje Muzeum ve Šlapanicích, Muzeum v Ivančicích, Podhorácké muzeum, Památník písemnictví na Moravě, Památník Mohyla míru a jeho nejmladší pobočkou je Vila Löw-Beer v Brně.

Další informace