Zajímavý podvečerní a noční program se odehraje zároveň na čtyřech pobočkách muzea – v Památníku písemnictví v Rajhradě, Památníku Mohyla míru na Prateckém kopci, v Podhoráckém muzeu v Předklášteří a v Muzeu ve Šlapanicích.

Památník písemnictví nabízí prohlídku všech expozic a aktuálních výstav, probíhat budou také oblíbené komentované prohlídky historické benediktinské knihovny. Těšit se můžete i na vystoupení folklorního souboru Búřka z Čejče. Z výstavního programu jistě zaujme Kašpárkův svět pohádek, Knihovny benediktinských klášterů Broumov a Rajhrad nebo Skácelové – ke kořenům. Začátek v 18.00, poslední vstup ve 23.30 hodin.

V Památníku Mohyla míru se návštěvníci mohou těšit na prohlídky vybraných částí expozic a kaple památníku ve večerních hodinách s doprovodným programem pro děti i dospělé. Během večera vystoupí historické jednotky rakouské artilerie Baterie Austerlitz či divadelní a kaskadérská společnost Štvanci. Začátek v 18.00, poslední vstup ve 23.30 hodin.

Podhorácké muzeum program zaměřilo na aktuální výstavy Cesty do pravěku a Co všechno je muzeum… Návštěvníky čeká například H – Trio s hudbou ze 30. let 20. století, malá krojová přehlídka, hra na hudební nástroj didgeridoo, KVJ Tišnov – keltský tanec, INSPIRO – taneční vystoupení „Pravěk" či pravěká řemesla (hrnčířství, tkaní). Občerstvit se návštěvníci mohou třeba pivem z obnoveného pivovaru Klášterní pivovar Porta Coeli, a.s. nebo vínem a ovocnými mošty z klášterních sadů. Začátek v 18.00, poslední vstup ve 23.30 hodin.

Muzeum ve Šlapanicích svůj odpolední a podvečerní program tematicky sladilo s probíhajícími výstavami s detektivní tematikou: Četníci nejen ze Šlapanic a Stopa. Vyřeš zločin! Od 16.00 do 20.00 hodin bude probíhat hra pro malé i velké s detektivní zápletkou, dále komentovaná prohlídka výstavy Četníci nejen ze Šlapanic se členy Klubu policejní historie Brno, dvě taneční vystoupení Swing Wings (20. - 40. léta) a na závěr čeká návštěvníky překvapení. Začátek v 16.00, poslední vstup ve 21.00 hodin.

Vstupné činí 20 Kč. Doprava je zajištěna zdarma speciálními autobusy.

Muzeum Brněnska spravuje Muzeum ve Šlapanicích, Muzeum v Ivančicích, Podhorácké muzeum, Památník písemnictví na Moravě, Památník Mohyla míru a jeho nejmladší pobočkou je Vila Löw-Beer v Brně.

