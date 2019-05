Mezinárodní den muzeí byl ustanoven již v roce 1977 a letos si připomínáme jeho 42. výročí. Brněnská vila Löw-Beer oslavila tento svátek poprvé v roce 2016, kdy se vila s novou muzejní expozicí otevřela pro veřejnost.

Secesní vilu Löw-Beer na ulici Drobného 22 v Brně obývali v letech 1913 až 1939 rodiče Grety Tugendhatové, Alfred a Marianna Löw-Beerovi. V roce 1929 věnoval Alfred Löw-Beer své jediné dceři Gretě horní část pozemku při ulici Černopolní. Greta s manželem Fritzem Tugendhatem si zde nechala postavit rodinný dům od německého architekta Ludwiga Miese van der Rohe – dnes světoznámou vilu Tugendhat, zapsanou na Seznamu světového dědictví UNESCO.

Ve druhé polovině 20. století vila Löw-Beer fungovala jako internát (domov mládeže). V letech 2013 až 2014 vila prošla náročnou památkovou obnovou a následně zde byla nainstalována stálá muzejní expozice s názvem Svět brněnské buržoazie mezi Löw-Beer a Tugendhat. Od dubna 2018 si návštěvníci, kromě expozice, mohou prohlédnout v rámci komentovaných prohlídek i unikátní technické zázemí vily s částečně zachovaným systémem teplovzdušného vytápění a větrání.

Ve vile se koná celá řada zajímavých akcí pro odbornou i laickou veřejnost (workshopy, hudební i divadelní představení, filmové projekce). Pamatováno je i na dětského návštěvníka (např. hravý dětský den pořádaný vždy poslední květnovou sobotu – letos 25. 5. bude ve znamení cirkusu).

Při příležitosti Mezinárodního dne muzeí vila návštěvníkům nabídne malý dárek. Ke každé zakoupené vstupence návštěvník dostane, jinak neprodejnou, publikaci Katalog Muzea Brněnska – výběr kurátorů.

Katalog představuje zhruba třicítku pozoruhodných předmětů z muzejních fondů, které vybrali ti nejpovolanější lidé, totiž kurátoři sbírek (archeologové, historici, etnologové a přírodovědci). Výběr sbírkových předmětů zahrnuje dlouhé časové období – od pravěku po 20. století, a širokou tematickou škálu – od archeologických nálezů, přes díla výtvarného umění, tradiční lidové výrobky, minerály, militaria až po knihy.

Muzejní katalog je zároveň i pozvánkou do všech šesti poboček Muzea Brněnska – Muzea v Ivančicích, Muzea ve Šlapanicích, Podhoráckého muzea v Předklášteří, Památníku Mohyla míru na Prateckém kopci, Památníku písemnictví na Moravě v Rajhradě a v neposlední řadě Vily Löw-Beer v Brně.

Přijďte oslavit muzejní svátek v sobotu 18. května od 10 do 18 hodin do vily Löw-Beer v Brně. Dárek obdrží každý návštěvník ke vstupnému do expozice i prohlídce technického zázemí.

