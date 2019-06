Do akce se zapojily hlavně Miss Iva Kubelková, Michaela Salačová, Tereza Fajksová, Gabriela Franková, ale i herečka Pavla Vitázková s manželem Dušanem a lídr kapely No Name Igor Timko nebo Nela Slováková.

Otevření nové prodejny s českou kosmetikou si nenechala ujít Iva Kubelková, která je i její tváří. Její léto bude nabité a plánuje hned několik dovolených u moře.

„V úvodu začneme Karlovarským festivalem a pak hned letíme na Ischii,“ upřesňuje. Ani tam nebude podceňovat péči o tělo a přidává své osobní tipy. „Pro mě je základem pravidelná péče o pleť. V létě k tomu přidávám vysoký ochranný faktor a dostatečný pitný režim, používám opalovací krémy, vhodné korektory, nebo voděodolnou řasenku, které vám v létě vydrží celý horký letní den. Jinak si myslím, že tím největším elixírem mládí je pohoda, relax a radost ze života.“ Kromě dovolené bude krásná modelka pracovat na své plánované desce. Ta má vyjít zkraje roku 2020 a bude se na co se těšit.

Jedním z kmotrů byl i Igor Timko z kapely No Name. Ten nechává letní plány na manželce, ale jeho festivalovému tempu se přizpůsobuje celá rodina.

„Datum dovolené máme dané dva roky dopředu, právě kvůli koncertnímu programu, který se na dané období plánuje. Letos vybrala manželka Turecko, konkrétně místo, kde je plno tobogánů a atrakcí, hlavně kvůli dětem,“ říká. A jak se zpěvák staví k používání kosmetiky u mužů? „Za základ považuji výbavu normálního chlapa: antiperspirant, sprcháč, parfém. Dále jsem si velmi oblíbil olej na vousy a bradku. Zjemní a provoní mužské strniště, manželka si pochvaluje, že neškrábu. No co bychom my, chlapi, kvůli těm našim holkám neudělali,“ dodal Timko.

Jemný vous si oblíbil i manžel Pavly Vitázkové. Herečka mu během otvíračky vjela do vousů pečujícím olejem a prozradila, jak se dále stará o svého chotě. „Má péče o něj spočívá ve vypraném voňavém prádle, teplém jídle a hlavně v mojí schopnosti dát mu v životě pokoj, pokud to potřebuje. On o mě pečuje hlavní tím, že se za mě popere s technickými věcmi, odtahá do kopců naše děti a zakáže mi smažák s hranolkama. Je to prostě láska!“

Iva Kubelková se vrací zpět do Prahy, Igor Timko zase na Slovensko, ale Michaela Salačová zůstává. Je moravskou rodačkou a na Brno nedá dopustit. „Panuje tu pohodová, přátelská a uvolněná atmosféra. Je tu vše na dosah, dostupné a hlavně – je tu opravdu kvalitní životní úroveň, přibývá služeb, možnosti vyžití. Jsem tu opravdu moc spokojená,“ říká o životě v Brně.

V létě se bude věnovat hlavně dětem, ale těší se na rodinné výlety, dovolené, setkání s kamarády. Do nového obchodu se přišla podívat hlavně na nové voňavé sprchové gely a tělovou péči. „Zamilovala jsem si úžasný cukrový scrub na tělo,“ říká Salačová.