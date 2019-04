Vychutnejte si interiéry vily Stiassni doplněné o kouzlo květinových aranžmá. Jedinečně vybraných a aranžovaných týmem floristy Slávka Rabušice. Pro každý ročník je pečlivě vybíráno téma celé výstavy. První ročník ve vile startoval v roce 2017 s titulem „Kouzlo květin ve 30. letech“, při druhém ročníku „Orchideje ve vile“ jsme si připomněli zálibu paní domu, Hermine Stiassni, v pěstování orchidejí. A co nás čeká letos?

V roce 2019 si budeme připomínat 90 let od dokončení stavby vily Stiassni v roce 1929, a proto nosným tématem letošní květinové výstavy bude připomínka oněch zlatých dvacátých let. Atmosféru doby bezstarostnosti, radosti a elegance budou reprezentovat veliké a výrazné květy amarylisů v kombinaci s dalšími oblíbenými květinami. Po dobu výstavy, od 25. ledna do 3. února, je otevřeno denně, včetně pondělí.

Navíc se 25. a 26. ledna můžete nechat unést společně s Divadlem historie v pohybu Exulis do zlatých dvacátých let a vychutnat si během mimořádných kostýmovaných prohlídek vilu Stiassni takřka všemi smysly. Tyto prohlídky začínají po oba dny v 16, 17, 18 a 19 hodin. Na prohlídky je nutná předchozí rezervace.

Další informace k nejkrásnější zimní akci ve vile Stiassni lze najít na oficiálních webových stránkách.