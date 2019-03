Co se děje v Číně českýma očima

„Mám z nominace obrovskou radost. Je to v mnoha ohledech můj zásadní román a jsem ráda, že jsem letitou práci na něm přežila. Musela jsem knihu napsat, protože jsem pochopila, že žiju v době, kdy se něco podstatného láme a mění a nevím co. Pode mnou tektonické posuny půdy, ale jak se jmenuje to „něco“, co se děje v Číně a co celý svět nepřiznaně obdivuje.

Políbilo se nejhorší z komunismu a nejhorší z kapitalismu, což funguje hospodářsky a nemá jméno. Ale co dělá ekonomický pragmatismus s lidskou duší a jak navrátit do jazyka slovo humanismus. Svět novou podobu totalitarismu obdivuje a my potřebujeme novou řeč. Osudy Evropanů, které sleduji v Číně, jsou osudy Evropy. Rodina určuje celý život a v Evropě se rodiny rozpadají. V Číně mě fascinovala rodinná soudržnost.

Román je o krizi středního věku několika lidí a několika zemí. Román je inspirovaný osobními a celoživotními zkušenostmi, což platí hlavně o jednotlivých konkrétních motivech. Dějiny nejsou mimo život. Zapomněli jsme na slova T. G. Masaryka, že závisí-li na něčem náš národní osud, pak především na tom, „jak dostojíme svým úkolům lidským“. Román je esencí doby, kterou jsem žila a která mě opouští,” říká o svém díle Denemarková.

Anotace knihy:

Český podnikatel, jeho manželka a dospívající dcera, ruský diplomat, francouzský literát, americká studentka kaligrafie a řada dalších hrdinů a jejich rodinných traumat. Krize středního věku, vyhoření nebo puberta. Poutníci a cestovatelé, kteří odjeli do Číny, aby si uklidili ve svém životě, ale jejich svět se dál rozpadá. Něco nenávratně ztrácejí, ale nejsou schopni si svou situaci přiznat. Hledají pevný bod v minulém životě, ale nevědí, na co si vzpomenout.

K dramatickému zlomu dochází nejen v jejich soukromých příbězích, něco podstatného se láme a mění v osudech nás všech. Starý svět Evropy končí a nikdo netuší, co začíná. A tak jako každá z postav románu zažije mezní situaci jako existenciální a osobní zkušenost, prožíváme „hodinu z olova“ také všichni společně. Lidé se stahují do sebe a nastupuje éra rezignované apatie, demoralizace, éra šedivé totalitně konzumní každodennosti. Ale stále ještě existuje čin. Jenom je důležité sledovat znamení.