Co tu hledali?

Pokud je to nepravda, proč tu pátrala Státní bezpečnost, Himmlerova tajná organizace Thule, tajemní cagoulardi s kápěmi podobnými Ku-klux-klanu a specialisti Rudé armády?

Nad ústím potoka Veverka do řeky Svratky vyrostl mohutný hrad, v minulosti mnohokrát přestavovaný. Soutok pohltila Brněnská přehrada, místo je výletním cílem především Brňanů. Původně tu stávalo hradiště moravských údělných knížat, postupně se změnilo na zeměpanské lovecké sídlo. Ve 14. století se stavba rozšířila o předhradí se čtyřmi věžemi. V roce 1645 ho marně obléhali Švédové. Další přestavba proběhla v barokním duchu, vyrostlo nové palácové křídlo.

V novodobé historii stojí za pozornost vlastnictví Mořicem Hirsch-Gereuth. Židovský obchodník a filantrop Veveří nechal po roce 1881 opravit, modernizovat. Zavedl nový vodovod, také telefon. Po jeho smrti příbuzný jeho manželky Moric Arnold de Forest-Bischofsheim na hradě přivítal několikrát svého přítele tehdejšího ministra obchodu, pozdějšího premiéra Británie sira Winstona Churchilla s chotí.

Po pozemkové reformě v roce 1921 mělo být panství zestátněno, nakonec bylo prodáno nové republice. Za války sloužilo Veveří wehrmachtu, po bojích na v roce 1945 byla větší část mobiliáře ukradena a zničena. Po válce se mobiliář doplnil o věci z Konopiště a Křivoklátu. Hrad využívaly různé instituce, měl se přestavět na mezinárodní mládežnické centrum. Přestavba sídlo značně znehodnotila. Od roku 1999 je ve správě NPÚ Brno, veřejnosti bylo zpřístupněno v roce 2002.

Dvanáct stříbrných svatých a grál

Templáři byli jedním z nejmocnějších rytířských řádů středověku. Latinsky se nazývali Pauperes commilitones Christi templique Salomonici čili Chudí rytíři Krista a Šalamounova chrámu.

Na Veveří měli ukrýt pod vedením velmistra Jascquese de Molay 12 stříbrných soch apoštolů v životní velikosti z pokladu Břetislava I. ukrytého v klášteře Pora Coeli. Měl tu být i svatý grál - pohár z Poslední večeře páně, do něj měla být zachycena Kristova krev po ukřižování. Měl tu být ukryt i bafonet, což je zkomolený výraz pro machomet, mužskou hlavu o třech tvářích. Byl to ikonický symbol uctívání.

Rytíři si říkali templáři, podle temple = chrám. Řád založili asi roku 1120, po první křížové výpravě do Svaté země. Měl zajištovat doprovod poutníků z přístavu Jaffa do Jeruzaléma. Poté měl chránit nově vytvořené Jeruzalemské království. Templáři měli velkou moc, to zarazil nejprve papež, poté i král Filip Sličný. V roce 1307 přišlo velké zatýkání, vyšlo na pátek 13., odtud prý černý pátek. Majetek byl zabaven, král si namastil kapsu, rytíři skončili v roce 1310 většinou na hranici. Rytíři byli obviněni z hereze.

V Čechách se objevili v roce 1232. Sídlem byl kostel sv. Vavřince na pražském Starém Městě. Dále sídlili v Uhříněvsi, v moravských Čejkovicích, Jamolicích (hrad Templštejn), krátce jim patřilo i Vsetínsko.