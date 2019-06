Jak pravil rakouský včelař Ehenfels, „včelařství je poezií zemědělství“. Včelaři ze Šitbořic se rozhodli, že něco málo z této poezie předají dětem z místní základní a mateřské školy.

V bohatém programu si přišly na své děti, ale i rodiče, kteří mohli ochutnat několik druhů medovin od místních včelařů. Děti chodily po tematických stanovištích, kde poznávaly vybavení, které potřebuje včelař k práci na včelnici nebo v medárně. Účastníci akce měli možnost vyzkoušet odvíčkovat rámky plné sladkého medu a poté je vytočit v medometu. Vytočený med také ochutnali.

Dalším stanovištěm byl pozorovací úl, který byl pořízen díky dotaci z MAP Hustopečsko. Tento úl obsadili včelaři letošním oddělkem a děti v něm pozorovaly nakladená vajíčka, larvy a také označenou matku. Ze stejné dotace byly pořízeny i desky na výrobu hmyzích hotelů.

Žáci 8. a 9. třídy připravené desky svrtali v rámci pracovních činností a během nedělního odpoledne je všechny děti naplnily např. dutými cihlami či bezovými větvemi. Do hotelů by se měl příští jaro nastěhovat užitečný hmyz – samotářské včely či škvoři. Žáci tak budou moci přímo ve školní zahradě pozorovat, zda se hmyz do hotelů opravdu nastěhoval.

Lákadlem byla také ochutnávka medu. Zde byla možnost ochutnat medy jak typické pro Šitbořice a okolí - řepkový, slunečnicový a akátový, tak medy ze vzdálenějších oblastí - pohankový, medovicový či lipový. Největší vášně vzbuzoval med pohankový, který rozdělil návštěvníky na dvě skupiny: buď jim jeho chuť byla příjemná, nebo je naopak ochutnávka odradila od případné koupě tohoto druhu medu. Dětem se ale líbila sladká chuť všech medů.

Paní učitelky z mateřské školy si připravily výtvarné okénko. Děti vyráběly papírové včelky a ty si potom odnášely domů. Děti si vyrobily také svíčku ze včelího vosku, kterou umotaly z mezistěn. Cestu domů ovšem nevydržely perníčky, které si děti pomalovaly bílkovou polevou. Učitelé ze základní školy měli pro děti připravené pohybové tematické hry a poznávání medonosných rostlin.