Dřep, mrtvý tah, bench press, to jsou disciplíny silového trojboje. Radek, ačkoliv ještě chodí na základní školu, ve zmíněných disciplínách láme rekordy. Tím posledním je překonání národních rekordů v jeho kategorii na mistrovství ČR ve všech třech disciplínách i v celkovém součtu.

Radku, jak probíhalo mistrovství ČR?

Prakticky začalo nejhůř, jak mohlo. Na prvním pokusu v dřepu jsem nezvládl základní váhu 165 kg. Tu jsem naštěstí zdolal v druhém pokusu, což mě uklidnilo. Na třetí pokus jsem si věřil a padlo 180 kg, což byl nový národní rekord. V bench pressu se mi podařilo s přehledem 105 kg a následně i 115 kg. Na třetím pokusu jsem zvládl vytlačit 120 kg, které mi bohužel rozhodčí vzhledem k porušení pravidel neuznali. Mrtvý tah šel hladce, pozvedl jsem 157,5 kg, 172,5 kg a následně i 180 kg. Celkově jsem tedy v trojboji dosáhl 475 kg a stal se mistrem republiky. Díky tomu jsem se kvalifikoval na červnové mistrovství Evropy v Německu.

Jaké jsou tvé ambice na ME a jak trénuješ?

V těchto týdnech se snažím stále posouvat hranice svých silových výkonů. Rád bych na ME dřepnul 195 kg, což by byl nový světový rekord a obrovský úspěch. Na tréninku jsem tuhle váhu už dřepnout dokázal, tak uvidíme. Na bench chci dát 120 kg a v mrtvém tahu 185 kg. To by v celkovém součtu dělalo 500 kg. Trénuji čtyřikrát týdně poměrně dost intenzivně. Necvičím více než tři opakování v sérii.

Jaké výkony plánuješ do budoucna?

Chci na sobě nadále pracovat na sto procent a plnit cíle, které si stanovím. Zároveň chci zůstat co nejdéle zdravý, abych mohl dělat silový trojboj i nadále.

Trénuješ sám, nebo máš parťáka?

Parťáka nemám, ale mám skvělého zkušeného trenéra Michala Jančíka, který je mi velkou oporou a vše mě učí.

Chtěl bys něco říct na závěr?

Chci poděkovat svému trenéru Michalu Jančíkovi za jeho úsilí a za to, že mě k silovému sportu přivedl, svým rodičům za podporu, vedení kloboucké posilovny za možnost využívat posilovnu kdykoliv potřebuji a kamarádovi Oldřichu Pláteníkovi za podporu.