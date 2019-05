Počet zhlédnutí: 20

Článek od uživatele Robert Zvolánek

Šitbořičtí hráči kolové vyhráli semifinále U 23

V sobotu pořádala TJ Pankrác Praha semifinále v kolové do 23 let. Hráči TJ Sokol Šitbořice Martin Drabálek a Štěpán Urbánek s jistou dávkou štěstí turnaj vyhráli a upevnili si bodový náskok pro nominaci na ME, které se koná 21. září ve švýcarském Mosnangu.