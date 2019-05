Počet zhlédnutí: 153

Článek od uživatele Jana Strouhalová

Mezinárodní setkání ve Velkých Němčicích

Ve dnech 13. – 17. května se na základní škole ve Velkých Němčicích uskutečnilo mezinárodní setkání projektu Erasmus plus: „You and me, we are the same.“ Do němčické školy přijelo celkem 33 žáků a učitelů z pěti zemí - Bulharska, Turecka, Itálie, Portugalska a Francie.