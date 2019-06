Již druhým rokem funguje na Základní škole ve Velkých Němčicích projekt Erasmus plus s názvem “You and me, we are the same.” Cílem projektu je seznámení se s dětskými právy, zvýšení úrovně angličtiny a zlepšení IT dovedností žáků i učitelů všech zúčastněných partnerů.

Na projektu spolupracuje celkem šest evropských škol. Vedle němčické školy jsou to: Collège Marie Mauron (Francie), Banker-98 (Bulharsko), Cahit Arf ilkokulu (Turecko), Agrupamento de Escolas de Miranda do Corvo (Portugalsko), I.C.S. C.Santagata (Itálie).

V průběhu dvou let pracují žáci a učitelé partnerských škol na různých tématech, diskutují, vyměňují si informace a cestují. Žáci a učitelé z Velkých Němčic už navštívili svoje partnery v Bulharsku, Francii, Itálii a poslední výjezd se uskutečnil v únoru 2019 do portugalského města Coimbra.

Do Coimbry vyjelo celkem pět žáků a dva učitelé. Tématem setkání v Portugalsku bylo právo dítěte na výchovu, zaměřenou na posilování úcty ke své vlastní kultuře, jazyku a hodnotám a k národním hodnotám jiných civilizací podle článku 29 Úmluvy o právech dítěte.

Žáci byli ubytováni v portugalských rodinách a navštěvovali školu Miranda do Corvo. Ve škole se všichni zapojili do různých workshopů, zaměřených na dětská práva a na poznávání kulturních tradic a zvyklostí jednotlivých zúčastněných zemí.

Konal se zde například kurz malby na keramiku, soutěž týmů ve znalostech práv dětí, koncert portugalských národních písní, taneční vystoupení zástupců jednotlivých zemí a mnoho dalších zajímavých aktivit. Jedním z největších zážitků bylo právě taneční vystoupení. Dívky z němčické školy předvedly partnerům polku jako tradiční národní tanec a následně potom roztančily celý sál na písničku “Ty falešná frajárko.”

Nechyběly ani výlety za poznáním portugalské kultury. Mezi nejzajímavější patřila prohlídka nejstarší univerzity v Evropě ve městě Coimbra. Všichni byli uchváceni silou oceánu na pláži Costa Nova, exkurzí v továrně na tradiční portugalský porcelán Vista Alegre i návštěvou tradiční rybářské lodi Saint André Boat. Hostitelé všem ukázali i několik bohatě zdobených kostelů v Coimbře a zajistili vstup do muzea Portugal dos Pequenitos.

Během cestování po evropských školách se všichni zúčastnění naučili spoustu věcí. Nejen, že mnoho žáků získalo chuť a motivaci k dalšímu učení a prohlubování znalostí anglického jazyka jako univerzálního dorozumívacího prostředku, ale také většina z nich zjistila, že co se týče úrovně angličtiny, máme být na co pyšní. Angličtina českých žáků byla totiž na všech setkáních srovnatelná nebo i lepší než u většiny jejich evropských vrstevníků.

Získali spoustu nových přátel, poznali zajímavá místa a kulturní a historické památky. Odvezli si mnoho zážitků a zkušeností a také o špetku vyšší sebevědomí. Dokázat úspěšně reprezentovat školu v zahraničí, komunikovat v hostitelské rodině a pracovat společně na mezinárodním projektu je pro žáka nebo žákyni základní školy obrovský úspěch.