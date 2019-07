„Není to zásluha moje nebo současného zastupitelstva. Je to odkaz našich předků a rodáků, práce předešlých vedení, a především ochota samotných občanů podílet se na společenském životě a jejich péče o to, aby ta naše vesnice byla krásná,” svěřila se s dojetím starostka obce Brigita Petrášová v děkovacím projevu při slavnostním udílení cen, kterého se kromě místních účastnila i hodnotící komise, čestní hosté a zástupci dalších oceněných obcí.

„Ocenění jsem Morkůvkám opravdu přál. Znám paní starostku a vím, kolik úsilí věnuje práci pro obec. Také jí a všem občanům přeji, aby se jim dařilo i v celostátním kole, aby se ten nejcennější titul Vesnice roku České republiky vrátil po patnácti letech na jižní Moravu,” komentoval vítězství Morkůvek hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek, který byl jedním z předávajících.

Svá ocenění si převzali i další obce. Bílou stuhu za práci s mládeží převzala obec Kostelec, modrou stuhu za společenský život získaly Násedlovice, zelená za péči o zeleň a životní prostředí putovala do Velatic a oranžová za spolupráci se zemědělským subjektem zase do Petrovic.

Během odpoledne na všechny příchozí čekala cimbálová muzika, bohaté občerstvení i stánky s nabídkou místních produktů, mezi nimiž nechyběly precizně zdobené perníky, pálenka a vyhlášená hořčice. Na pódiu vystoupil sbor mužáků i děti z dětské skupinky Peřinka.

Morkůvky se do soutěže hlásily už několikrát a pokaždé se jim podařilo získat nějaké dílčí ocenění či diplom. Letos poprvé si však urvali prvenství, a to především díky udržování tradic.

„Je to tu krásný, máme se tu rádi a jsme tu tak všecí pohromadě, jak to bývávalo kdysi. A hlavně tu máme našu obětavú paní starostku, která tu dělá moc dobré práce,” uvedla nejstarší občanka Morkůvek a s nadšením se přidala k mexické vlně, kterou místní recesisté zvedli při přebírání vítězné trofeje.

V obci funguje několik zájmových sdružení, nachází se tu Muzeum generála Františka Peřiny, stacionář pro děti s kombinovaným postižením i víceúčelový sportovní areál. Za návštěvu určitě stojí i zvonice, Boží muka či přírodní rezervace Hrádek. Vrcholem společenského života jsou Vavřinecké krojované hody.