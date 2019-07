„Je to turnaj pro ty mladé, kteří si zpočátku troufali na klasickou dvouhru. Letos poprvé si turnaj uspořádali formou čtyřhry, protože už nám taky stárnou a zjistili, že dvouhru prostě neuběhají,“ směje se jeden ze zakládajících členů Tenisového Klubu Bořetice Milan Herůfek.

Patnáctka odvážlivců tak vytvořila tři týmy, ve kterých se ve čtyřhře střídala na obou tenisových kurtech ve zkrácených jednosetových zápasech.

Žádné bodované turnaje



O co soustředěnější byla atmosféra na kurtech, o to uvolněnější nálada vládla v zákulisí, kde se grilovalo a popíjelo. „My nemáme žádné ambice, hrajeme to pro zábavu a abychom se trochu hýbali,“ vysvětluje Herůfek.

Tenisový klub se proto neúčastní ani žádných bodovaných turnajů. Do budoucna by se však rád zaměřil na trénink dětí, o který se již v minulosti pokoušeli. „Dělali jsme to tak, že jsme měli každý rok týden s profesionálním trenérem. Bohužel zájem byl minimální, proto jsme od toho letos poprvé upustili. Uvidíme, co dál,“ dodává.

Prozatím tak klub svoji pozornost zaměřuje na přátelské turnaje amatérů, kterých během roku pořádá hned několik. Těší ho zejména spolupráce a tenisová družba s městem Šternberk.

Big Head Open 2019 je již minulostí a zná už své vítěze. Po napínavém finále si prvenství urvala dvojice Jaromír Grůza a Jiří Kuchyňka, stříbrní skončili Tomáš Springer s Pavlem Odstrčilem, bronz brala dvojice Milan Herůfek ml. s Michalem Burešem, a těsně pod bednami zůstali Petr Němec s Davidem Mikulicou.

O nějaké soupeření či touhu vyhrát však při tomto turnaji vůbec nejde. Všichni hráči si hlavně užili skvělý den.