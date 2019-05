„Start Kinematovlaku je tradičním symbolem pro veřejnost, že se Zlín Film Festival nezadržitelně blíží,“ přibližuje výkonná ředitelka festivalu Jarmila Záhorová a dodává, že po čase svou jízdu kinematovlak nezačíná ve Zlíně, ale v Mikulově. „Zde také festival začátkem června ukončíme Mikulovskými ozvěnami Zlín Film Festivalu,“ doplnila Záhorová.

Svoji trasu vlak odstartuje 14. května a z Mikulova poputuje dále do Znojma, rakouského Retzu, Kolína, Kutné Hory, Mladé Boleslavi, Nymburku a Brandýsa nad Labem. Na Moravě budou jeho zastávky v Olomouci, Přerově, Kroměříži a svoji cestu skončí pohádkový vlak ve Zlíně v době konání filmového festivalu.

V každém z uvedených měst Kinematovlak promítá především na hlavním vlakovém nádraží vždy od 9 hodin. Dopolední projekce po 30 minutách jsou určeny především dětem z mateřských škol a prvních stupňů základních škol dle předchozí rezervace. Odpoledne jsou věnována široké veřejnosti. Děti se mohou těšit na spoustu známých večerníčků z produkce České televize a dalších známých pohádek.

Kromě hlavní součástí vlaku, Kinovozu upraveného do podoby kinosálu, nechybí ani herna zvaná Vláček Hráček a Historický vagon s edukativním charakterem. V něm návštěvníci uvidí, jak to kdysi na železnici vypadalo a nahlédnou také do historie měst, kterými Kinematovlak projíždí.

Harmonogram jízdy vlaku, časy promítání a další informace jsou k dispozici na www.zlinfest.cz.

Rezervace míst na tel.: +420 724 351 085

Zastávky Kinematovlaku:

14. - 15. května -Mikulov

16. května - Znojmo

17. května - Retz

20. května - Kolín

21. května - utná Hora

22. května - Mladá Boleslav

23. května - Nymburk

24. května - Brandýs nad Labem

27. května - Olomouc

28. května - Přerov

29. května - Kroměříž

30. května - Zlín