Na osmdesát soutěžících se v pátek v 8:00 hodin ráno potká v areálu Zemědělského družstva Sedlec u Mikulova, aby na přilehlé vinici poměřili síly v netradiční disciplíně. Posuzuje se v ní umění a šikovnost vinařů, jejichž úkolem je co nejlépe ořezat keře révy vinné.

Osmičlenná odborná porota bude opět hodnotit nejen kvalitu a čistotu řezu, ale také architekturu keře a počet oček. K rychlosti soutěžících se přihlíží pouze v případě nerozhodných výsledků.

Řezači budou i letos soutěžit ve dvou hlavních kategoriích – ELITE pro ženy a muže nad 21 let a JUNIOR pro studenty do 21 let. „Účastnici kategorie ELITE se utkají v řezu odrůdy Rulandské šedé, pro juniory je připravena vinice s odrůdou Dornfelder,“ informoval Miloš Balga, jednatel společnosti BS Vinařské potřeby, a dodal, že obě vinice byly vysazeny v roce 2009 a jsou vedené rýnsko-hessenským způsobem.

V průběhu celého dne bude připravený pro přítomné vinaře i diváky doprovodný program, jehož součástí budou kromě prezentace vinařských pomůcek a vybavení, opět také odborné přednášky Pavla Pavlouška a Patrika Burga na téma „Zelené práce ve vinici ve světle klimatických změn“. Zajištěna je také degustace místních vín a stylové občerstvení.

Kromě hlavní výhry, zlatých vinohradnických nůžek od partnera soutěže Bahco, jsou pro ty nejlepší připraveny i další hodnotné ceny – kvalitní vinohradnické náčiní Bahco nebo zapůjčení vozu značky Ford. Akce se koná za podpory Jihomoravského kraje a obce Sedlec. Dalšími partnery jsou společnosti Kubota, Eika, Agrotec a další.

Program bude zahájen v 8.30, kdy budou soutěžící seznámeni s pravidly a přesunou se do vinohradu. Samotná soutěž započne v 9 hodin, nejprve v kategorii Elite, následována Juniory. Blok odborných přednášek přijde na řadu od 10:30 hodin. Kolem 13:30 hodin budou vyhlášeni a odměněni vítězové soutěže v obou kategoriích.

Přihlášky je možné zasílat až do 21. února na marketing@vinarskepotreby.cz, v případě volných míst i v místě konání akce. Kapacita soutěže je omezená 85 účastníky. Další informace jsou k dispozici na www.vinarskepotreby.cz.